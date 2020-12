Acteur bekend van Juno gaat voortaan als Elliot Page door het leven

Elliot Page heeft bekendgemaakt dat hij transgender is en voortaan aangesproken wil worden met hij of hen. De Canadese acteur is bekend van zijn rollen in de films Juno, Inception en X-Men en speelt momenteel in de Netflix-serie Umbrella Academy. Hij stond op de aftiteling als Ellen Page. De acteur maakte het nieuws dinsdagavond zelf bekend via Twitter en kreeg steunbetuigingen en dankbare reacties van verschillende LHBTI-organisaties.

In zijn verklaring schrijft Page blij te zijn dat hij met dit deel van zijn identiteit naar buiten kan treden, maar ook zorgen te hebben over de gevolgen. „Ik ben bang voor de bemoeizucht, de haat, de ‘grapjes’ en het geweld”, aldus de acteur. Page verwijst naar de ten minste veertig transpersonen die dit jaar volgens mensenrechtenorganisatie HRC in de Verenigde Staten door geweld om het leven zijn gekomen. Een maatschappelijk klimaat van vijandigheid, gevoed door politici en vijandige opiniemakers, zou de oorzaak zijn. „Ik ben een van die mensen en we zullen jullie vijandigheid niet beantwoorden met stilte.”

Page maakte in 2014 bekend op vrouwen te vallen en is twee jaar geleden getrouwd. Sindsdien is hij een uitgesproken voorvechter van gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. Zelf vond Page naar eigen zeggen veel steun binnen de transgemeenschap, en hoopt hij die rol nu zelf ook in te kunnen nemen. „Ik zal alle steun bieden die ik kan opbrengen om te blijven strijden voor een samenleving die liefdevoller en gelijkwaardiger is.”

Page speelt in Umbrella Academy het personage Vanya Hargreeves, bijgenaamd The White Violin. Vorige maand werd bekend dat in februari begonnen wordt met de opnames van het derde seizoen. Page zal daarin weer te zien zijn, blijkt uit een tweet van producent Netflix. „We zijn zo trots op onze superheld!”, schreef het bedrijf.