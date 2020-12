Zet je wereldbeeld eens op z’n kop

Het publieke debat en wat daarvoor doorgaat doet mij met enige regelmaat terugdenken aan de basisschool. In het bijzonder de dag waarop ik erachter kwam dat hij niet bestaat, Sinterklaas.

Ik zat in groep drie. We hadden handenarbeid die middag, een moeilijk woord voor knutselen, en onze tafeltjes waren tegen elkaar aan geschoven in groepjes van vier of vijf. De perfecte omstandigheden om als jongetje van zeven je populariteit te vergroten.

Mijn tactiek was simpel: zo hard mogelijk praten. Niet alleen mijn eigen groepje, ook de andere groepjes dienden te beseffen dat ik de grootste mond had. Dus deed ik luidkeels mee aan de verspreiding ervan, toen het gerucht ontstond dat ‘Sinterklaas niet bestaat’.

Ik ging ervan uit dat het een grap was. Ik kende het genre, ook al kon ik dat toen nog niet zo onder woorden brengen als nu. Je keert, zou ik nu zeggen, met zoveel mogelijk mensen de waarheid om – en de naïevelingen beginnen je te geloven. Sinterklaas bestond, daar twijfelde ik niet aan. Dat was een vanzelfsprekendheid, niet minder logisch dan de tafel van vijf. Misschien kon ik daarom mijn rol zo goed spelen. „Natuurlijk bestaat Sinterklaas niet”, schreeuwde ik de klas rond. „Zijn er echt nog kinderen die geloven?!”

Uiteindelijk was ík degene die door meester Rogier op zijn schouder werd getikt. Of ik even mee wilde lopen.

Op de gang, ik weet nog precies waar we stonden, kreeg ik te horen dat ik gelijk had. „Maar sommige kinderen zijn nog niet zover”, zei meester Rogier. „Dus kun je dat voor jezelf houden?”

Hoewel dit allang een onschuldige anekdote is geworden, uitermate geschikt om te vertellen op verjaardagsfeestjes, was het toen een immense schok. Ik overdrijf niet als ik zeg dat op dat moment, op die doodstille gang, mijn wereld voor het eerst volkomen onbegrijpelijk werd.

Iedereen heeft een wereldbeeld. Een voorlopige, onuitgesproken samenvatting van de werkelijkheid, die bestaat uit grote en kleine aannames. Een kleine aanname is bijvoorbeeld de sluitingstijd van de supermarkt bij mij om de hoek: tien uur ’s avonds. Dat weet ik gewoon, van die sluitingstijd ga ik uit.

Het voordeel van een kleine aanname is dat je er makkelijk wijzigingen in aan kan brengen. Wanneer iemand mij vertelt dat de sluitingstijd een uur is vervroegd, dan ben ik bereid dat te geloven. Voor de zekerheid check ik het, maar in principe sta ik open voor deze nieuwe informatie. Ik heb namelijk meer belang bij het weten van de daadwerkelijke sluitingstijd dan bij het vasthouden aan mijn eigen aanname.

Op losse schroeven

Bij grote aannames is dat een ander verhaal. Toen een deel van de klas beweerde dat ‘Sinterklaas niet bestaat’, was mijn geloof in hem een té grote aanname om zomaar te laten vallen. Ik stond niet open voor de mogelijkheid dat ik er met mijn aanname naast zat. Want als ik me hierin vergiste, dan betekende dat niet alleen dat die man met die mijter een verzinsel was, maar ook dat mijn ouders hierover hadden gelogen, en trouwens ook mijn broers, en al die andere mensen die ik vertrouwde. Oftewel: dat mijn hele wereldbeeld op losse schroeven zou komen te staan. Dat durfde ik simpelweg niet aan.

Ik vertel mezelf graag dat ik inmiddels wijzer ben geworden. Dat alleen een kind de naïviteit heeft die nodig is om te geloven in Sinterklaas.

En dat is waar, maar niet helemaal. Want wanneer wij als volwassenen worden geconfronteerd met informatie die niet strookt met onze belangrijkste overtuigingen, treedt er een vergelijkbaar mechanisme in werking.

Neem de discussie over vaccins. Een grote aanname van best veel mensen is dat het aanstaande coronavaccin gevaarlijk is.

Daartegenover staat een groep mensen die vaccins juist veilig vinden, ook een grote aanname.

De twee kampen bestoken elkaar voortdurend met argumenten, die de ontvanger op zijn beurt zo snel mogelijk probeert te weerleggen. Vraagtekens bij de opmerkelijk snelle totstandkoming van het coronavaccin worden onmiddellijk afgedaan als complotdenken. Uitgesproken vertrouwen in de instanties die het vaccin moeten goedkeuren, wordt aan de andere zijde even gemakkelijk weggezet als hopeloos naïef. De discussie is geen zoektocht naar de waarheid, maar een wedstrijdje gelijk hebben.

Er is een belangrijk verschil tussen kinderen en volwassenen: kinderen hebben een meester Rogier. Een leraar of ouder die geldt als autoriteit om een eindoordeel te vellen. Als meester Rogier zegt dat Sinterklaas niet bestaat, dan is dat de waarheid. Ondanks al mijn problemen daarmee.

Volwassenen hebben die luxe niet. Wij moeten het zelf oplossen. Natuurlijk zijn er journalisten en wetenschappers die hun best doen om voor ons de waarheid te onthullen, maar het uiteindelijke oordeel vellen we zelf.

Het grote voordeel van deze gang van zaken is dat we nooit zomaar iets aannemen. Zo kunnen we onszelf beschermen tegen halve en hele leugens van waarzeggers, trendwatchers en politici.

Het gevaar is alleen dat we niet meer fundamenteel van gedachten veranderen. Dat we onze grote aannames niet meer bevragen, omdat we zelf al hebben bepaald dat we de juiste conclusie hebben getrokken. Vaccins zijn gevaarlijk – of juist niet. En daar houden we aan vast.

Nergens een meester Rogier. Niemand die onze kinderlijke zekerheid kan doorbreken.

Vastgeroest wereldbeeld

Terwijl de mogelijkheden om onze grote aannames te onderzoeken vaak voor het oprapen liggen. We hoeven er alleen maar gebruik van te maken. Onder in de column die we niet uitlezen, of het interview dat we alleen even doorbladeren, staat dat ene zinnetje dat een barst in ons gedachtegoed had kunnen aanbrengen. Dat ons uit ons vastgeroeste wereldbeeld had kunnen losweken.

Maar we zijn niet nieuwsgierig genoeg. Dát is de werkelijke filterbubbel. Of informatiebubbel. Of een van al die andere modieuze termen voor een ogenschijnlijk nieuw probleem dat even oud is als het denken van de mens. We zijn van nature geneigd om bevestiging te zoeken, en moeten daarom zélf, iedere keer opnieuw, het initiatief nemen om iets anders te vinden.

Wat die nieuwe informatie alleen van ons verlangt, is dat we meer te weten willen komen dan de feiten die we al op een rij hebben staan. Dat we meer wijzigingen in ons wereldbeeld willen aanbrengen dan de sluitingstijd van de supermarkt. Dat we zélfs benieuwd zijn naar de krankzinnige mogelijkheid dat Sinterklaas niet bestaat.

Doen we dat niet, dan zakken we steeds verder weg in ons eigen gelijk. En hoe hardnekkiger we vasthouden aan ons afgeronde verhaal, des te angstaanjagender wordt de mogelijke ineenstorting daarvan. Om dat gevaar voor te zijn, bijten we van ons af. Redeneren we iedereen weg die aankomt met ons onwelgevallige informatie.

Wat ooit begon als een interessante gedachte – „dat coronavaccin komt er ineens wel héél snel, hoe zit dat precies?” – wordt na verloop van tijd een ideologie, de grond onder onze voeten, een houvast dat ons niet meer mag worden afgenomen. „Het coronavaccin is levensgevaarlijk”, wordt het dan. En iedereen die anders beweert, moet worden bestreden.

In dat wereldbeeld hebben we het inderdaad bij het rechte eind. En dat is het misleidende aan dit hele proces. We nemen alleen nog deel aan de discussies waarin we zelf het beste uit de verf komen, zien alleen nog de tegenstanders die zich het duidelijkst vergissen. De rest laten we buiten beschouwing.

Totdat we zo ver zijn afgegleden dat de twijfel ophoudt. Dan zien we ons verwrongen, extremistische wereldbeeld aan voor de werkelijkheid, en kunnen we niet meer terug. We hebben het gevoel dat de puzzel is afgerond. De verwarring is verdwenen.

Toen meester Rogier mij die middag in groep drie een mokerslag had bezorgd, wist ik: dit laat ik me nooit meer gebeuren. Maar wat ik niet besefte is dat het precies andersom is: ik moet het wél laten gebeuren. Niet de mokerslag was het probleem, het probleem was dat ik nooit eerder zo’n klap had gekregen. Ik leefde in mijn eigen, kinderlijke wereldbeeld. In mijn fantasie.

Terwijl ook het onbegrip na de ontdekking, de vertwijfeling die misschien griezelig aanvoelt, maar waaruit de mooiste inzichten ontstaan, een houvast kan zijn. Op het moment dat we ons wereldbeeld los durven te laten, ook al is het maar even, zien we nieuwe verhoudingen. Beseffen we hoeveel we denken te weten – en hoe weinig dat feitelijk is. En kunnen we iets anders proberen, en iets nieuws leren, over onszelf en over de wereld.