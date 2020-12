Zakelijke chatdienst Slack komt in handen van Salesforce

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce koopt de zakelijke chatdienst Slack. Met de deal is zo’n 27,7 miljard dollar (23 miljard euro) in contanten en aandelen gemoeid, laat Salesforce in een persbericht weten. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders van het sinds vorig jaar juni aan de beurs genoteerde Slack heeft al ingestemd met de overname, maar de deal zal naar verwachting pas komende zomer helemaal worden afgerond.

Salesforce kan als nieuwe eigenaar van Slack in deze coronatijden beter de strijd aan met de veel grotere concurrent Microsoft op het gebied van zakelijke communicatie. Microsoft introduceerde vier jaar geleden het met Slack vergelijkbare communicatieplatform Teams, dat automatisch wordt aangeboden binnen softwarepakket Office 365. Slack noemde dat deze zomer in een klacht bij de Europese Commissie concurrentievervalsing.

Lees ook deze column: Hoe houd je het team happy en hybride?

Sterke groei communicatiediensten tijdens coronacrisis

Slack, Teams en andere communicatiediensten zoals Zoom zijn vanwege het vele noodgedwongen thuiswerken tijdens de coronapandemie razendsnel gegroeid. Slack boekte in het tweede kwartaal 49 procent meer omzet ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Salesforce in zijn 21-jarige bestaan al 85 overnames gedaan, maar die van Slack is de allergrootste. Oprichter en topman Marc Benioff toont zich dolenthousiast over de overname en noemt het kopen van de chatdienst een „match made in heaven”, schrijft The New York Times.

Salesforce stelt in het persbericht over de overname dat de combinatie een nieuwe manier van werken mogelijk maakt in de digitale wereld. Het softwarebedrijf probeerde eerder al eigen chatdiensten in de markt te zetten, maar dat werd geen succes.