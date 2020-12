Woody Allens lofzang op de Europese cinema

Met Rifkin’s Festival keert Woody Allen terug naar Spanje, waar hij eerder Vicky Cristina Barcelona (2008) opnam. Dat hij tevens terugkeert naar zijn vertrouwde thema’s en stijl is een understatement. Zo is hoofdpersoon Mort Rifkin naar eigen zeggen „a walking smorgasbord of neuroses”, zit hij bovendien in een existentiële crisis en bevindt zijn huwelijk zich in zwaar weer. Hij gaf ooit filmlessen maar is nu een schrijver die moeite heeft pen op papier te zetten. Met lichte tegenzin vergezelt de mopperende Mort zijn vrouw Sue naar San Sebastián, waar zij tijdens het jaarlijkse filmfestival de pr doet voor een pretentieuze Franse regisseur, Philippe. Als Sue steeds schaamtelozer met Philippe flirt, zoekt Mort zijn heil bij de charmante cardiologe Jo, nadat hij op een middag bij haar met pijn in zijn borst op consult is geweest.

De gelauwerde Italiaanse cameraman Vittorio Storaro, met wie Allen ook zijn drie vorige films opnam, baadt het pittoreske San Sebastián in een warme, oranje gloed. Naast een ode aan de Baskische stad is Rifkin’s Festival een lofzang op de cinema, met name de hoogtijdagen van de Europese kunstzinnige film. Op gezette tijden last Allen namelijk een droomsequentie in, waarin Mort zich terugvindt – met Sue, zijn ouders of anderen – in een Europese klassieker; precies de films die hij vroeger onderwees aan zijn studenten. Dan wordt het beeld zwart-wit en horen we de oorspronkelijke filmmuziek. Deze pastiches vormen het leukste onderdeel van Rifkin’s Festival: de filmliefhebber zal Buñuels El ángel exterminador, Truffauts Jules et Jim, Fellini’s Otto e mezzo en Godards À bout de souffle herkennen.

Daarnaast Citizen Kane en tweemaal Woody’s grote held Ingmar Bergman. Eerst Persona, waarin geestig genoeg op een gegeven moment ook Zweeds gesproken wordt, daarna de schaakscène uit Het zevende zegel, waarin Mort het opneemt tegen De Dood (Christoph Waltz). Die amusante scène levert de boodschap van de film: ja, het leven is zinloos maar dat betekent niet dat je een leeg leven hoeft te leiden. Kunst, vrienden en familie maken het aardse bestaan net voldoende de moeite waard. Het is een boodschap die Allen al eerder bracht, met name in Manhattan (1979). Ook andere dingen herinneren aan zijn oudere (en betere) films, zoals de Stardust Memories-achtige Fellini-passage, maar de vraag is hoe erg dat is. En hoe realistisch is het eigenlijk om van Allen (1935) nog een laat meesterwerk te verwachten, zoals bijvoorbeeld Buñuel en Bergman die wel leverden?

Komedie Rifkin’s Festival Regie: Woody Allen. Met: Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya. In: 55 bioscopen ●●●●●

