Woody Allen: ‘New York zal dit virus overleven’

Woody Allen is fameus om zijn vermogen om ook onder barre omstandigheden gewoon door te werken. Zelfs de recentelijk weer opgelaaide aantijgingen van kindermisbruik, waarvan hij al tientallen jaren geleden is vrijgesproken, houden hem niet van zijn werk. In het voorjaar publiceerde Allen (84) zijn bijzonder geestige autobiografie Apropos of Nothing. Ook is er nu weer een nieuwe film, zoals bijna elk jaar het geval is sinds zijn debuut in het midden van de jaren zestig.

Rifkin’s Festival gaat over filmdocent Mort Rifkin (Wallace Shawn) die met zijn vrouw Sue (Gina Gershon), een publiciteitsagent, het filmfestival van San Sebastián bezoekt. Zij is zeer gecharmeerd van de veel jongere Franse regisseur die ze onder haar hoede heeft. Hij valt voor een veel jongere Spaanse arts. Allen gebruikt de cinefiele setting van de film als excuus om met nagebootste scènes kleine hommages te brengen aan films van de Europese filmmakers, die hij vereert: François Truffaut, Federico Fellini en bovenal Ingmar Bergman.

Woody Allen: „Ingmar Bergman behandelt grote existentiële en ontologische vragen. Bestaat er een God? Wat betekent het om te geloven? Wat als je niet in staat bent om te geloven? Dat zijn de thema’s waar het volgens mij om gaat en die me ook echt op een persoonlijk niveau raken. Bergman is mijn idool.” Foto Quim Vives / The Mediapro Studio

Eerder maakte Allen al films in steden als Rome, Barcelona, Parijs en natuurlijk zijn eigen New York. De methode is altijd hetzelfde, schrijft hij in Apropos of Nothing: hij wil een stad laten zien met liefde. „Dat heb ik ook nu weer geprobeerd”, vertelt de regisseur over de telefoon uit New York. „Ik heb ook niet zoveel zin om voor een film drie maanden in een stad te verblijven waar ik niet van hou. Ik was een paar keer op het filmfestival van San Sebastián geweest. Ik herinnerde me de charme en de schoonheid van de stad. Het was een traktatie om voor de film een paar maanden in San Sebastián te verblijven.”

Uw films roepen vaak het verlangen op om zelf naar een stad te gaan, maar dat kan niet vanwege de pandemie.

„Dat is afgrijselijk. Het is op dit moment onmogelijk om ergens naar toe te gaan of om ergens te filmen. Ik kan ’s avonds niet eens meer in een restaurant eten met mijn vrouw, zoals ik gewend ben. Je kunt niet afspreken met vrienden, je kunt niet naar het theater. Reizen kun je helemaal vergeten. Dat is veel te gevaarlijk.”

Wordt u daar depressief van?

„Nee. Ik ben niet iemand die snel depressief word. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik de huidige situatie leuk vind. Gelukkig staat New York er nu wel veel beter voor dan aan het begin van de pandemie. We kunnen af en toe wandelen met een mondkapje op. Maar zelfs dat is momenteel minder plezierig, omdat de meeste winkels dicht zijn.”

Maakt u zich zorgen om de toekomst van New York vanwege het virus?

„Nee. Aan deze afgrijselijke tijd komt ook weer een einde. Er komt een vaccin. De meeste mensen die nu uit New York zijn vertrokken komen weer terug. Of er komen nieuwe mensen voor in de plaats. Er zijn nu eenmaal altijd mensen die in een grote stad móéten leven, die nergens anders kunnen aarden, omdat hun emotionele ritme alleen past bij een grote stad. Ik ben zelf zo iemand. New York zal altijd een geweldig kosmopolitisch centrum blijven, net zoals Londen, Rome en Parijs.”

Mort Rifkin kan ongestoord door San Sebastián lopen. Voor u is dat vermoedelijk ingewikkelder.

„Zelf trok ik in San Sebastián vrij veel aandacht. Maar de meeste mensen zijn heel vriendelijk. Ze willen alleen gedag zeggen of me een compliment geven voor mijn films. Ik word niet met stenen bekogeld. Het enige is dat iedereen tegenwoordig op de foto wil, omdat iedereen een telefoon met een camera in zijn zak heeft. Maar op de meeste plaatsen waar ik kom kan ik me vrij ongestoord bewegen. New York is in dat opzicht geweldig. New York is een klein, smal eiland. Mensen zien me hier de hele tijd op straat lopen. Dat is nooit een probleem.”

In uw boek schrijft u dat het lastiger is om acteurs te vinden, vanwege de ophef rond uw persoon en ‘#metoo’. Ging u daarom naar Europa ?

„Nee. Er zijn nog altijd genoeg acteurs die wel met me willen werken. Ik kan nog steeds de films maken die ik wil maken. Ik ben naar Europa gegaan omdat ik de film daar kon financieren. De financiering is bij mijn films altijd het probleem. Het zou fijn zijn om met iemand te werken die afspraken wil maken voor een paar films tegelijk, die geld op de bank wil zetten voor mijn komende vijf films, of twee films.”

Zo’n meerjarige deal had u met Amazon, maar dat bedrijf heeft het contract opgezegd.

„Dat was geen goed huwelijk. Amazon wilde een meer commerciële richting inslaan. Maar in de korte tijd dat we hebben samengewerkt waren ze verder heel aardig voor me. Ik wens ze het allerbeste.”

De rechtszaak die u tegen Amazon hebt gevoerd over het niet nakomen van het contract staat daar los van?

„Ja. Dat is tussen de advocaten. Daar is uiteindelijk een schikking uitgekomen waar ik gelukkig mee ben en waar Amazon ook gelukkig mee is.”

Hoe koos u de scènes uit andere films die u in ‘Rifkin’s Festival’ nabootst?

„Dat zijn allemaal geweldige scènes uit geweldige films, maar ze mochten niet zomaar willekeurig gekozen zijn. De scènes moesten aansluiten bij het verhaal van Mort Rifkin. Natuurlijk kon ik zo ook een persoonlijke fantasie in vervulling laten gaan, die ik al heel lang ben: dat ik een geweldige Europese filmmaker ben, een grote meester zoals Bergman, Fellini en Truffaut.”

Alleen Bergman krijgt meer dan één scène. Hij blijft uw favoriet?

„Ik ben dol op al die regisseurs, maar Bergman is voor mij speciaal. Ik bewonder hem niet alleen vanwege zijn filmische kwaliteiten, maar ook vanwege zijn thema’s. Hij behandelt grote existentiële en ontologische vragen. Bestaat er een God? Wat betekent het om te geloven? Wat als je niet in staat bent om te geloven? Dat zijn de thema’s waar het volgens mij om gaat en die me ook echt op een persoonlijk niveau raken. Bergman is mijn idool.”

Mort Rifkin moppert dat filmfestivals niet meer zijn wat ze ooit waren. Ziet u dat ook zo?

„Filmfestivals zijn ontstaan om een podium te bieden aan films van geweldige filmmakers die zich anders niet staande konden houden in de commerciële wereld. Gaandeweg zijn festivals steeds commerciëler geworden. Grote Hollywoodfilms zijn nu ook op festivals te zien. Soms worden films alleen uitgenodigd omdat er grote sterren in te zien zijn. Daar zijn filmfestivals niet voor bedoeld. Festivals moeten de films laten zien die anders geen kans krijgen.”