Weer vijftien

Afgelopen zaterdag ging ik wandelen met Bob en halverwege de tocht struikelde ik over een loszittende stoeptegel, waardoor ik een hink-stap-sprong moest doen om niet onderuit te gaan. Ik bleef overeind maar verrekte al stuntelend wél een spier in mijn rug, waardoor ik de rest van de wandeling moest strompelen.

„Auwauwauw”, kermde ik tegen Bob, „als kind ging ik meerdere keren per week onderuit met de fiets, viel ik uit de ene na de andere boom, en had ik nergens last van, en tegenwoordig hoef ik maar één verkeerde stap te doen en hup, ik ben meteen total loss. Was ik maar weer jong.”

„Nou ja, in zekere zin ben je dat ook weer hoor, zeker dit jaar.”

„Hoe bedoel je?”

„Ga maar na. We leven hetzelfde leven als toen we vijftien waren! Je lijkt niet meer op een kind, maar je mag niet naar de disco, kroeg of festivals. Je hebt stapels huiswerk in de vorm van thuiswerk. Avond aan avond zit je aan de bordspellen, achter de spelcomputer of de tv. Nul dates. Iedereen masturbeert zich te pletter. Op zaterdagavond moet je thuisblijven, tenzij je naar een stiekem feest glipt of op straat wat strijkers afsteekt, waar je enorm voor op je kop krijgt als je wordt gesnapt. We zijn, net als in onze jonge jaren, weer helemaal geremd in onze bewegingsvrijheid. De oneindige mogelijkheden van het volwassen leven zijn verdwenen.”

„Goh, nu je het zegt. We dromen allemaal van reizen maar kunnen niet weg. We worden door de overheid even hard betutteld als vroeger door docenten en ouders. En net zoals toen slaat een deel van de regels nu ook helemaal nergens op. Iedereen is weer puber.”

‘Vind je het gek dat velen zich daar dan naar gaan gedragen”, grinnikte Bob. „Opstandig zijn, uitlokken, roepen dat de hele wereld tegen hen samenspant.”

Ik dacht terug aan afgelopen zaterdagavond. Ik knipte om half tien het licht maar uit. De stad was doodstil. En net zoals toen ik vijftien was, zei ik tegen mezelf dat ik nog even moest volhouden. Straks zou alles beter worden. Door de pandemie is de wereld weer eenzelfde aaneenschakeling van tantaluskwellingen als tijdens de puberteit. Je weet dat er allemaal leuke dingen zouden kunnen gebeuren, het mág alleen niet.

Stil liepen Bob en ik verder, langs onze medewandelaars. Allemaal vijftienjarigen, sommigen weliswaar al met kinderen, grijs haar of met pensioen, maar allen in hetzelfde schuitje als wij. Jong zijn was nog nooit zo zwaar geweest.

