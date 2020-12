We kunnen niet eeuwig stilstaan bij wat dierbaar is

Ik probeer drie mensen tegelijk te zijn. Dat is niet altijd een goed idee. Vooral het huishouden heeft eronder te lijden. Te druk als ik ben met behoud van de cultuur en praktische gesprekken over trekzagen, laat ik het koken schandelijk versloffen. Soms zet iemand een pan minestrone op de stoep en dat is mijn redding. Soms bakt iemand aardappelkoekjes en dan kan ik weer verder met de revolutie.

Nu de laatste maand van dit vreemde jaar begint, realiseer ik me dat het zo vreselijk druk is in mijn hoofd en huis omdat ik probeer de geest van verleden, heden en toekomst tegelijkertijd te zijn. Die drie geesten belichamen is een flinke klus. Stevig met beide benen in het heden staan, terwijl je je omkeert naar het verleden en de toekomst tegemoet loopt: het is fysiek en logisch onmogelijk en toch moet het. Geen wonder dat de soep er af en toe bij inschiet.

Over het heden kan ik misschien maar beter kort zijn. Dat is vrij privé. Nieuwe tandenborstel, airbag van de auto kapot, ontmoetingen met magneetvissers, bankoverschriften, de rode hoekkepers op het dak allemaal gebarsten, het continue verzetten van afspraken: ik heb mijn handen er vol aan, maar het interesseert niemand wat. „Hoe gaat het”, vragen ze. En ik zeg „goed”. En dat is ook zo. Het is een heel gedoe, het dagelijks leven, maar het gaat goed.

Het verleden ligt ingewikkelder. Als belichaming van het verleden ben ik een oude man aan het worden. Grimmig? Wijs? In ieder geval talmend bij de dingen die voorbij zijn en vol lichte weemoed om het verstrijken van de tijd zelf. Een vriend sterft en met hem tuimelen werelden en culturen uit de kosmos; een deel van de geschiedenis is moeilijker toegankelijk geworden. We sterven straks allemaal, en de gedachte daaraan maakt dat we zelf al bijna geschiedenis zijn.

In 1837 spreekt de Amerikaanse schrijver Ralph Waldo Emerson tegen een zaal met geleerden over het kantelpunt tussen verleden en toekomst. Via kunsten, boeken en instituties oefenen de glorieuze doden invloed uit op de levenden. Via boeken misschien nog wel het meest. De ouden hebben de wereld om hen heen opgeslurpt en in de vorm van teksten weer uitgespuugd. Alledaagse actie erin, onsterfelijke gedachten eruit. Zaken en bedrijvigheid erin, poëzie eruit. In: saaie feiten. Uit: kwikzilverig denken.

Zulke teksten inspireren de nieuwe generaties een tijdje. De boeken blijven zingen zo lang als ze diep zijn. Maar ze moeten uiteindelijk weer uit het centrum van de aandacht verdwijnen, want elke tijd heeft zijn eigen tekst nodig. Zoals er geen luchtpomp is die een perfect vacuüm kan zuigen, zegt Emerson, zo is er ook geen schrijver die het conventionele en het tijdgebondene helemaal uit zijn werk krijgt gezogen. Niemand schrijft voor alle generaties, geen boek is relevant voor altijd.

Exit Emerson: we kunnen niet eeuwig blijven stilstaan bij wat ons dierbaar is. Nadat we het oude tot ons hebben laten doordringen, moeten we zelf aan iets nieuws beginnen. De toekomst vraagt het. In hun bloeitijd waren de oude geleerden zelf jonge mensen, laten we ook jong zijn. En kijk eens aan, vandaag, aan de vooravond van de toekomst, zijn we vanzelf jong. We komen nog maar net kijken. Onervaren. Opgewekt.

Dus, dit is zo ongeveer mijn huidige staat. Wijs en onervaren. Grimmig en opgewekt. Het is de staat van de mensheid in een revolutionaire tijd, dat wil zeggen, in een tijd die is ingeklemd door verleden en toekomst en waarin de mensheid moet bedenken wat ze gaat doen. Die tijd heet het heden.

In dit heden kun je makkelijk vallen voor de verleiding van het pessimisme. De angstige neiging je vast te klampen aan de voetnoten bij Plato omdat de toekomst niks kan wezen. Of je kunt de roekeloze aandrang krijgen het verleden op te stoken in de vlammen van de revolutie en de voorgaande generatie verloren te laten gaan in het gewoel. Vergeet het oude, negeer het, werp alle bestaande instituties om. ‘Disruptie’ heette dit een paar jaar geleden, nu heet het ‘optimisme’.

Het is daarom de meest gestelde vraag in maatschappelijke debatten: ben je een pessimist of een optimist? In ieder gesprek staat iemand op die het de spreker vraagt. „Allemaal goed en wel, wat je voorstelt te gaan doen, maar zeg eens eerlijk, ben je een pessimist of een optimist?” En eigenlijk betekent die vraag dat de vraagsteller de positie van het heden met al zijn bonte mogelijkheden en verknooptheden miskent.

In het heden sta je met beide benen op de grond, terwijl je je omkeert naar het verleden en de toekomst tegemoet loopt. Het is fysiek en logisch onmogelijk en toch moet het. Optimisme en pessimisme hebben geen zin: je belichaming van het nu is bepalend. Wijs en onervaren. Grimmig en opgewekt.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl

