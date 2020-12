VVD kiest voor vernieuwing én voor vertrouwde gezichten

De VVD rekent af met de eigen Tweede Kamerfractie. Van de 32 Kamerleden die de partij nu heeft, staan er maar 13 bij de eerste dertig kandidaten op de lijst voor de verkiezingen van maart volgend jaar. Opvallend is ook dat de VVD vier vrouwen in de top vijf zet, bij de PvdA en GroenLinks zijn dat er drie. Na lijsttrekker Mark Rutte staat bij de VVD op twee Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg, gevolgd door de zittende Kamerleden Sophie Hermans en Bente Becker.

Becker was van 2010 tot 2017 politiek assistent van VVD’er Henk Kamp, Hermans was eerder politiek adviseur van Rutte. Op de nieuwe lijst staan ook Peter Valstar (plek 21), die al twee keer tijdelijk de assistent was van Rutte en nu woordvoerder is van VVD-staatssecretaris Barbara Visser, en Thom van Campen (plek 16), adviseur van minister Van Ark. De hoogste nieuwkomer op de lijst is Eelco Heinen op 12. Hij is politiek secretaris van de VVD-fractie en schreef mee aan het verkiezingsprogramma.

Met deze mensen kiest de VVD voor kandidaten die in de partij zijn ‘opgegroeid’ – de VVD-top kent hen goed en lijkt dus weinig risico te willen nemen. Hoog op de lijst staat ook Roelien Kamminga, ambtenaar bij Binnenlandse Zaken die eerder al VVD-kandidaat was voor het Europees Parlement.

Veel zittende VVD-Kamerleden hadden de afgelopen weken al te horen gekregen dat er voor hen geen plek was op de volgende lijst. Bij het nieuwe verkiezingsprogramma, waarmee de VVD sociaal-economisch een stap links deed, paste volgens de selectiecommissie ook vernieuwing op de lijst. Het was niet de bedoeling dat Kamerleden nog vasthielden aan ‘oude’ ideeën dat het bedrijfsleven niets in de weg gelegd mag worden en de overheid zo weinig mogelijk te vertellen moet hebben. De VVD pleit nu juist voor een sterkere overheid.

