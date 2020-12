Barr: geen bewijs voor wijdverbreide fraude

Volgens minister van Justitie William Barr is er geen bewijs gevonden voor grootschalige fraude die de uitkomst van de presidentsverkiezingen zou doen veranderen. Dat heeft hij dinsdag tegen persbureau AP gezegd. Zittend president Donald Trump zette eerder vandaag nog juridische stappen tegen de autoriteiten in de staat Wisconsin vanwege vermeende fraude.

Gisteren bevestigde Wisconsin na een gedeeltelijke hertelling dat Trumps rivaal Joe Biden met zo’n 20.000 stemmen verschil een meerderheid in de staat had behaald. Daarmee verstevigde Biden zijn landelijke overwinning, maar de president legt zich daar niet bij neer. In een bezwaarschrift aan het hooggerechtshof van Wisconsin schrijft de president dat er gefraudeerd is bij zowel het indienen als het verwerken van de stemmen. Volgens Trumps team zijn zo’n 221.000 briefstemmen verkeerd verwerkt.

Volgens Trump is er sprake van wijdverbreide verkiezingsfraude in meerdere staten, al spreekt Barr dat nu tegen. De bewindsman, die opvallend genoeg een bondgenoot van Trump is, ontkent dat er op grote schaal fraude heeft plaatsgevonden. De minister had de openbaar aanklagers en de FBI opdracht gegeven serieuze meldingen van onregelmatigheden te onderzoeken. Voor de verkiezingen had hij, net als Trump, gezegd dat stemmen per post gevoelig was voor fraude.