Vlindör klem in lamp

De invloed van verlichting op leven en dood van insecten is groot. Veel soorten zijn ‘positief fototactisch’ en bewegen zich – niet wetende wat ze te wachten staat – naar de lichtbron.

Een Duitse studie in 2006 becijferde dat in een stad met 240.000 inwoners alleen al de straatlantarens jaarlijks in het zomerseizoen 360 miljoen insecten de dood intrekken. Ook binnenverlichting heft zijn tol. Bloedhete gloeilampen hebben de dood van ontelbare insecten veroorzaakt. Na de introductie eind jaren tachtig van de CFL-spaarlamp en de komst van LED-verlichting is de verkoop van het vertrouwde ‘peertje’ inmiddels aan banden gelegd.

Het geluid van muggen en motten die knetterend tegen brandende gloeilampen aan hun eind komen is verleden tijd, maar in energiezuinige verlichting schuilt ook gevaar. Dat leerde mij de kleine vos (Aglais urticae) die we in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam ontvingen.

De vlinder, een algemene soort, werd dood gevonden op de zevende verdieping van een appartement in Deventer. Een dagvlinder in huis op die hoogte is best bijzonder, maar dankzij de exacte locatie – in een spaarlamp – kreeg het insect een plaats in de collectie ‘Dode dieren met een verhaal’.

Stephanie Schnörr, bioloog met een scherp oog, schreef het museum over haar vondst: „De lamp staat iedere avond aan als sfeerlicht. De vlinder vloog al wat dagen door mijn huis toen ik hem opeens kwijt was. Aangezien ik altijd wel een balkondeur of raam open heb staan, dacht ik dat hij eindelijk naar buiten was gevlogen. Maar bij het schoonmaken zag ik de vlinder in de lamp zitten. Hij is toen omgedoopt tot ‘Vlindör’ omdat hij de dood had gevonden in een Ikea-spaarlamp.”

De vlinder is compleet met lamp opgenomen in de collectie. De rechtervleugel die tussen de lampbuizen naar buiten steekt, wijst erop dat Vlindör in deze benarde positie klem kwam te zitten. Vermoedelijk is hij overdag in de spaarlamp weggekropen en ’s avonds toen de sfeerverlichting aanging door de overvloed aan licht overvallen. Hoewel spaarlampen veel minder hitte afgeven dan gloeilampen deden, moet hij langzaam aan oververhitting bezweken zijn.

Het enige andere museumstuk met Ikea als bron is een steekmug (Culex pipiens): in China geplet en ingeseald met een ‘Malma’ spiegellijstje, aangekocht in filiaal Heerlen in 2012. Die noemen we nu Mög.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 december 2020