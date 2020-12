‘The Perfect Candidate’: illustratie van wat nu kan in Saoedi-Arabië

The Perfect Candidate gaat over barrières waar vrouwen in Saoedi-Arabië dagelijks tegenaan lopen. In de film wil arts Maryam weg uit het sjofele lokale ziekenhuis vol conservatieve artsen en patiënten waar ze werkt. Als ze een baan in Dubai – waarvoor ze ‘de perfecte kandidaat’ is – niet kan bemachtigen, wil ze via een plek in de gemeenteraad de modderige weg naar haar eigen werkplek laten verharden.

Het drama stipt expliciet zaken aan die in het land sinds kort mogen. Zo rijdt Maryam auto en gaat haar vader toeren met zijn band. In het verhaal staat niet Maryams strijd met de politiek om meer vrijheid centraal. De focus ligt op hoe ze haar omgeving moet overtuigen van haar kwaliteiten: van haar zusje die geen geroddel wil tot een seksistische tv-presentator. En hoe ze steeds meer lef toont, bijvoorbeeld door haar nikab, die niet verplicht is, af te nemen.

Lees ook een interview met regisseur Haifaa al-Mansour over ‘The Perfect Candidate’

Het lastige is dat veel personages en scènes voelen als een illustratie van wat kan en niet kan. Als Maryam uitgebreid kookt, lijkt het vooral een excuus om de jeans te tonen die ze binnenshuis draagt. Momenten die zijn toegevoegd om het verhaal lucht te geven, zijn soms geestig, zoals het maken van Maryams knullige campagnefilmpje.

Het maakt The Perfect Candidate tot een wat gekunstelde film. Toch blijft hij boeien, door de strijdlustige plot en door de muziek en zang van Maryams vader en anderen in de film. En omdat hij een klein tipje van de sluier oplicht van een land dat omringd blijft met veel vragen.

Drama The Perfect Candidate Regie: Haifaa al-Mansour. Met: Mila Al Zahrani. In: 26 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven