Voor het eerst verklaring Bouterse in proces Decembermoorden

Oud-president van Suriname Desi Bouterse heeft maandag voor het eerst een verklaring voor de Krijgsraad afgelegd in het proces over de Decembermoorden. Bouterse stelde dat er „nooit aan waarheidsvinding is gedaan”. Hij sprak van „onmiskenbaar ernstige tekortkomingen”. Zo zou de rechtbank bepaalde getuigenissen hebben genegeerd. Hij hield de Krijgsraad voor dat „de geschiedenis mij zal vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van december 1982”. Op 8 december van dat jaar werden vijftien opposanten van zijn toenmalige militaire regime in Fort Zeelandia doodgeschoten.

De oud-president moest verschijnen om toe te lichten waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis van twintig jaar celstraf. De zitting stond een aantal weken geleden al op de planning, maar ging toen niet door omdat Bouterse niet kwam opdagen. De voorzitter van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, zei toen dat ze verder uitstel niet zou accepteren. Als Bouterse niet was komen opdagen, zou het vonnis definitief worden. Bouterse verontschuldigde zich dat hij nooit verscheen bij het proces, dat in 2007 aanving. Hij zou altijd hebben gedacht dat de aanwezigheid van zijn advocaat volstond. „Ik besef nu dat dit een denkfout is geweest.”

Volgens Bouterse was al voor het proces sprake van „een massieve beïnvloedingscampagne vanwege de voormalige kolonisator” waarbij „mensen als moordenaars zijn gebrandmerkt”. Volgens hem had de Krijgsraad niet gekeken naar „voor de arrestanten belastende situaties, zoals de zeer intensieve communicatie bij dag en bij nacht, met Nederlandse en andere buitenlandse diplomatieke instanties in ons land, in de aanloop naar het moment van de beoogde invasie”. Bouterse heeft steeds beweerd dat de vijftien opposanten een coup planden. De Krijgsraad verwierp die lezing in zijn vonnis op 29 november 2019.

Omdat hij nooit aanwezig was, kon hij niet in hoger beroep. Wel tekende hij verzet aan. De strafzaak wordt vervolgd op 29 januari 2021.Na de zitting ging Bouterse naar zijn partijcentrum, waar hij tot zijn aanhang zei dat het huidige „kapitalisme” in Suriname „alleen met wapens kan worden weggehaald”. (NRC)