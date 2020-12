Streamingcijfers Spotify: de wereld luistert naar reggaeton, Nederland naar Nederlandstalig

Reggaetonzanger Bad Bunny is dit jaar de meest gestreamde artiest ter wereld op Spotify. Meer dan 8,3 miljard streams haalde de Puerto Ricaanse zanger, blijkt uit de dinsdag door Spotify gepubliceerde streamingcijfers.

Bad Bunny, echte naam Benito Ocasio, bracht dit jaar maar liefst drie albums uit. Eerst begin dit jaar zijn tweede album YHLQMDLG (‘Yo Hago Lo Que Me Da La Gana’: ik doe wat ik wil), vervolgens quarantaine-album Las Que No Iban a Salir (‘Zij die niet uitgingen’) en vorige week kwam als verrassing El Último Tour Del Mundo (‘De laatste wereldreis’). Zijn nieuwe single ‘Dakiti’ wordt op dit moment het meest geluisterd, de teller staat na een maand al op 226 miljoen streams.

Bad Bunny stond vorig jaar ook in de topvijf van Spotify, hij won vorige maand een Latin-Grammy en heeft voor komend jaar twee Grammy-nominaties op zak. Het wereldwijde succes van reggaeton, de zeer dansbare mengvorm van dancehall, hiphop en Latijns-Amerikaanse muziek, wordt verder onderstreept door de Colombiaanse reggaetonzanger J Balvin, die na rapper Drake op een derde plek in de lijst van Spotify staat.

Toch is het meest gestreamde liedje van r&b-zanger The Weeknd. Zijn ‘Blinding Lights’ – vorige week nog opvallend genoeg níet genomineerd voor een Grammy – is 1,6 miljard keer beluisterd.

In de door mannen gedomineerde luisterlijst zijn de meest beluisterde vrouwen dit jaar Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa en Halsey.

Nederlandstalig succes

In Nederland is het vooral muziek in eigen taal wat er klinkt, blijkt uit de streamingcijfers. De meest beluisterde artiest in eigen land is Snelle, die vorig jaar doorbrak als rapper, maar een metamorfose doormaakte als zanger van het Nederlandse lied. Met veteraan Thomas Acda bracht hij vorige maand een single uit.

In de lijst verder vooral veel Nederlandstalige hiphop, net als de afgelopen jaren: Boef, Frenna, Lil Kleine en Josylvio doen het goed, en ook Kevin, Lijpe, Sevn Alias en Dopebwoy staan hoog. Zangeressen Emma Heesters, Davina Michelle, Tabitha en Maan doen ook hoog mee, net als zangers Tino Martin, Marco Borsato en – ook al is hij al zestien jaar dood – André Hazes sr.

Internationale artiesten waar veel naar is geluisterd in Nederland zijn Justin Bieber, The Weeknd, Drake, Dua Lipa en de eind vorig jaar overleden rapper Juice WRLD. Het meest beluisterde nummer is, net als in de rest van de wereld, ‘Blinding Lights’ van The Weeknd. Zijn album After Hour is hier ook het meest gedraaide, gevolgd door Allemaal een Droom van Boef en Lil Kleine’s Jongen van de Straat.

Niet erg verrassend is dat Spotify opmerkt dat er meer vanuit huis geluisterd is in 2020. Dat baseren ze op het soort playlists dat werd gemaakt, maar ook bijvoorbeeld doordat er dit jaar 55 procent meer geluisterd werd via gameconsoles.

Kartel

Spotify had in september dit jaar 144 miljoen abonnees – in januari nog 124 miljoen – en heeft 320 miljoen maandelijkse gebruikers. Spotify is daarmee de op een na grootste muziekstreamer. YouTube heeft volgens Lyor Cohen, YouTube’s muziekdirecteur, ruim twee miljard gebruikers die maandelijks specifiek voor muziek komen.

Spotify ligt in het Verenigd Koninkrijk onder vuur vanwege de lage gages die het artiesten betaalt. De regering in Londen heeft een onderzoekscommissie ingesteld die de impact van streaming op de muziekmarkt moet onderzoeken. Daarbij werden onder andere acts als Elbow en Radiohead gehoord. De eerste harde conclusie van de commissie was dat de drie grote labels, Sony, Universal en Warner, opereren als kartel, omdat de artiestencontracten wel erg veel op elkaar lijken. Elbow-frontman Guy Garvey zei in The Guardian dat luisteraars meer zouden moeten betalen voor streamingdiensten om het voor artiesten rendabel te maken.