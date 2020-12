Schouten: circusolifant Buba mag in Nederland blijven

Circusolifant Buba mag in Nederland blijven. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) wilde het dier naar een opvang in Frankrijk sturen, maar daar komt ze vanwege protest in de Tweede Kamer op terug. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie dinsdag.

Buba reist al circa dertig jaar mee met de circusfamilie Freiwald. Het dier trad op in de circusshows, totdat Nederland in 2015 een verbod instelde op het inzetten van wilde dieren door circussen. Omdat er in Nederland geen geschikte opvang voor olifanten is, kon het circus Buba niet meteen kwijt. De Freiwalds kregen een ontheffing, die tot afgelopen juli liep. Schouten opperde Buba onder te brengen in een verblijf in het Franse Bussière-Galant. Het circus ziet dat niet zitten: Buba zou in Frankrijk vereenzamen, omdat ze de Freiwalds na drie decennia als haar familie ziet.

Zowel de PVV als het CDA maakten bezwaar tegen de plannen van Schouten. Ze dienden vorige week moties waarin ze de bewindsvrouw opriepen Buba in Nederland te laten blijven. PVV’er Dion Graus pleitte voor een „Buba-waardig verblijf”, terwijl CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Martijn van Helvert erop stonden dat de olifant bij de Freiwalds mag blijven. „Buba, de laatste circusolifant, zal onze politieke keuzes nooit vergeven”, aldus de CDA’ers.

De Tweede Kamer nam beide moties donderdag aan. Schouten legt zich neer bij de wil van het parlement, zegt een van haar woordvoerders. Aangezien opvang in Nederland nog altijd geen optie is, betekent dit dat Buba in elk geval voorlopig bij Circus Freiwald blijft. PVV-leider Geert Wilders spreekt volgens persbureau ANP van „het beste nieuws van de dag”.