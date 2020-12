Regisseur Al-Mansour: ‘Saoedi-Arabië gaat echt vooruit’

De Saoedische film The Perfect Candidate van regisseur Haifaa al-Mansour lijkt op het eerste gezicht vooral een baanbrekende film: de film gaat over een jonge vrouw die de politiek in wil en is ook nog gemaakt door een vrouw. Dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid in het aartsconservatieve Saoedi-Arabië.

Toch bekruipt de toeschouwer soms ook een ongemakkelijk gevoel. Is de film – gemaakt met Saoedisch geld – niet vooral bedoeld om in het buitenland de handen op elkaar te krijgen voor de moderniseringsagenda van kroonprins Mohammed bin Salman?

De jonge machthebber wil zijn land sociaal moderniseren en een fris imago bezorgen, maar politiek bestaat er nog altijd bar weinig vrijheid in zijn land. Het pr-offensief van Saoedi-Arabië werd begin oktober 2018 ook bruut doorkruist door de gruwelijke moord op journalist Jamal Khashoggi in de Saoedische ambassade in Istanbul.

Regisseur Haifaa al-Mansour ziet vooral de zonnige zijde tijdens het filmfestival van Venetië in september vorig jaar. Ze is getrouwd met een Amerikaanse man en woont in Los Angeles, maar voelt zich nog altijd zeer betrokken bij haar land van herkomst. „Mijn kinderen zijn echte Amerikanen geworden. Maar zelf ga ik nog steeds regelmatig terug naar Saoedi-Arabië, al was het maar om mijn moeder te zien. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik erbij hoor. Het is echt opwindend om te zien dat vrouwen in het land nu eindelijk vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen.

„Het is ook fijn dat er meer ruimte is ontstaan voor kunst en muziek, ook al zijn er nog steeds veel conservatieve en radicale krachten die zich daartegen keren. Ik wil de Saoedische cultuur laten zien aan de wereld. Het is al niet gemakkelijk voor een filmmaker om een film te maken in het rijke Westen, waar mensen alle vrijheid hebben. Laat staan hoe moeilijk dat is in Saoedi-Arabië. Ik kan als filmmaker nu op plekken komen waar ik eerst niet kon komen. Ik ben heel optimistisch over alle veranderingen. Het gaat echt de goede kant op.

„Wat in Saoedi-Arabië gebeurt heeft niet alleen invloed op het Midden-Oosten, maar op de hele islamitische wereld. Daarom is het zo belangrijk. Het land exporteert nu geen conservatieve islam meer naar de rest van de wereld. Die tijd is voorbij.

„Dit was het enige land ter wereld waar vrouwen geen auto mochten rijden. Dat valt in de huidige wereld echt niet meer vol te houden. Mijn zus kan nu zelf naar haar werk rijden en hoeft geen dure chauffeur meer in te huren. Dat is een echte vooruitgang voor haar, want ze is een alleenstaande moeder.”

Is het realistisch dat een vrouw in Saoedi-Arabië nu de politiek in zou gaan?

„Ja. Vrouwen kunnen zich kandidaat stellen voor een politieke functie. Vrouwen hebben dat ook geprobeerd, maar er is nog niemand in geslaagd om te worden gekozen. Het wantrouwen tegen vrouwen in een leiderschapsrol is nog steeds groot. Dat is vooral een kwestie van cultuur, niet zozeer van politiek. Het verhaal in de film is fictie. Maar ik zou het fantastisch vinden als een jonge vrouw zich in de toekomst kandidaat zou stellen voor een politieke functie en ook zou worden gekozen. Dat is allemaal nog heel nieuw in Saoedi-Arabië. De film loopt een beetje op de zaken vooruit.”

Hoe was uw relatie met de Saoedische overheid bij de filmfinanciering? De staat komt er goed af in uw film, als beschermer van vrijheid.

„Maar de film is juist kritisch over de conservatieve cultuur in het land. Ik heb geen last gehad van censuur. Maar ik ken Saoedi-Arabië natuurlijk wel heel goed. Ik werk binnen de mogelijkheden die er zijn. Ik weet waar de grenzen liggen en hoe ver ik kan gaan. Misschien dat ik de grenzen soms opzoek, maar altijd vanuit een gematigd standpunt en altijd met respect. Je moet als filmmaker pragmatisch zijn en slim manoeuvreren. De situatie is niet zwart-wit.”

Bent u bang dat de film wordt gebruikt om de moord op Khashoggi naar de achtergrond te schuiven?

„Voor mij is het belangrijk om films te kunnen maken waar ik echt in geloof. Ik geloof echt dat het nodig is dat vrouwen meer te zeggen krijgen over hun leven. Ik weet niet precies wat er in Istanbul is gebeurd. Ik was daar niet bij betrokken. Maar hopelijk was dat een vergissing waar lessen uit zijn geleerd. De laatste jaren hebben vrouwen echte vooruitgang geboekt in Saoedi-Arabië. Daar blijf ik achter staan.”

