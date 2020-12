Racisme en seksisme stellen prille relatie op de proef

Test Pattern heeft een mooie driedubbelzinnige betekenis. Het woord dat we kennen van het testbeeld op televisie als er even niet wordt uitgezonden, slaat in het geval van de eerste lange speelfilm van de Afro-Amerikaanse regisseur Shatara Michelle Ford zowel op de ‘test’ die er in de film moet worden gedaan, als op het vrouwonvriendelijke en soms racistische ‘patroon’ dat zij en haar partner tegenkomen als ze van het kastje in het ene naar de muur in het andere ziekenhuis worden gestuurd.

Renesha en Evan zijn verliefd en leuk met elkaar, twee uitersten die elkaar al in het vizier hadden nog voor ze ook maar een woord hadden gewisseld. Zij: een Afro-Amerikaanse carrièrevrouw die voor een goed doel gaat werken; hij: een nonchalante witte tatoeagekunstenaar. Soms bestaat ware liefde en heeft zij geen taal nodig. Dat is ook wel nodig, want als Renesha tijdens een avondje stappen met vriendinnen wordt gedrogeerd en verkracht, doet Evan niets wat we al eerder in films hebben gezien, zoals boos worden, met zichzelf bezig zijn, haar misschien wel niet geloven. Daadkrachtig stapt hij met haar in de auto om in het ziekenhuis een sporenonderzoek te laten doen.

Even geduld aub

Misschien wel iets te daadkrachtig, want Renesha kan zich weinig herinneren en gaat emotioneel op slot. En in de subjectieve vertelwijze die de film daar inventief voor heeft gevonden: wegdraaien van geluid, tegenlicht, beperkte scherpte en focus zien we dat andere testbeeld terug. Dat ‘even geduld aub’. Dat ‘ik ben er even niet’.

Shatara Michelle Ford onderzoekt net zoals Michael Coel in tv-serie I May Destroy You het kruispunt van wit privilege, gender en kleur. Dat komt met name naar voren op momenten als Evans assertiviteit en Renesha’s ‘passiviteit’ naast elkaar komen te staan. Dan voegt de film nog een vierde betekenis aan z’n titel toe. Hun al dan niet aanwezige ervaringen met systemisch racisme en seksisme stellen ook de patronen in hun prille relatie op de proef.

Test Pattern is de eerste speelfilm die wordt uitgebracht op het nieuwe streamingplatform Pepr, een podium voor verhalen van makers van kleur en uit de Afrikaanse diaspora. Het is een samenwerkingsverband van de streamingdienst van de filmtheaters Picl en distributeur Full Color Entertainment. Een sterke start.

Drama Test Pattern Regie: Shatara Michelle Ford. Met: Brittany S. Hall, Will Brill. Te zien in Eye Amsterdam en op Pepr. ●●●●●

