Dit jaar al 105 meldingen intimidatie pers

Journalisten maakten dit jaar 105 keer melding van bedreiging, mishandeling en intimidatie. Ook werd er zeker 36 keer aangifte gedaan door journalisten. Dat is fors meer dan in 2019, toen het nog ging om 39 meldingen en 13 aangiftes. Dat zei minister Arie Slob (Media, CU) maandag tijdens het debat over de mediabegroting.

Volgens de minister, die geweld en agressie tegenover journalisten „absoluut niet acceptabel” noemt, heeft de stijging mogelijk te maken met de naamsbekendheid van het platform waar sinds vorig jaar meldingen worden geregistreerd. Meldpunt Persveilig is in april 2019 opgericht, maar pas in november is de publiciteit gezocht. Om die reden zijn 2019 en 2020 niet goed vergelijkbaar.

Wel is vast te stellen dat het aantal meldingen de laatste maanden snel toeneemt: eind juli stond de teller bij Persveilig nog op 36 meldingen van bedreiging en geweld. Inmiddels gaat het om bijna drie keer zoveel meldingen. In oktober maakte de NOS bekend het logo van satellietwagens te halen, wegens aanhoudende intimidatie.

Tijdens het debat kondigde minister Slob een nieuw landelijk onderzoek aan onder journalisten. Het onderzoek in 2017 leidde tot de oprichting van Persveilig, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) , het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het OM.

De Tweede Kamer pleitte maandag voor meer maatregelen om de veiligheid van journalisten te waarborgen, om zo onder meer online-hatespeech en ‘doxing’ tegen te gaan, waarbij privégegevens worden gepubliceerd.