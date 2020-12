Oerconservatieve Hongaarse politicus betrapt bij homo-orgie

De Hongaarse Fidesz-politicus die het grondwettelijk verbod op het homohuwelijk bewerkstelligde, is vrijdagnacht door de Brusselse politie betrapt op een illegale, homoseksuele orgie. Het seksfeest waar Europarlementariër József Szájer (59) en een twintigtal andere mannen hun vertier zochten, werd door de politie opgebroken na klachten van buren. Niet omdat de mannen merendeels naakt rond liepen, maar omdat zij met hun bijeenkomst de plaatselijke lockdownregels overtraden.

Volgens berichten in Belgische media probeerde Szájer via de regenpijp aan de politie te ontkomen, waarbij hij lichtgewond raakte. Vervolgens deed hij – vergeefs – een beroep op politieke immuniteit. Ook werd xtc aangetroffen in zijn rugzak. Hij zou, net als andere aanwezigen, een boete hebben gekregen.

De kwestie is uiterst pikant omdat Szájer een vertrouweling is van de Hongaarse premier Viktor Orbán en de echtgenoot van Tünde Handó. Zij is momenteel rechter aan het Constitutioneel Hof van Hongarije en is belangrijk voor Orbáns hervormingen van de rechterlijke macht.

Grondwetsherziening

Szájer was zelf verantwoordelijk voor het herschrijven van de Hongaarse grondwet in 2010. Door daarin vast te leggen dat het huwelijk een exclusieve aangelegenheid is voor heteroseksuele stellen, werd het al bestaande verbod op trouwen voor paren van hetzelfde geslacht verzwaard.

De rechts-nationalistische Fidesz-regering heeft de coronacrisis aangegrepen om de rechten van homo- en transseksuelen verder te beperken. In noodwetten die formeel bedoeld zijn om de pandemie te bestrijden, is bijna terloops vastgelegd dat transpersonen niet langer juridisch hun geslacht kunnen wijzigen en wordt het homoseksuele stellen moeilijker gemaakt om kinderen te adopteren.

Szájer was een van de oprichters van Fidesz en zat sinds 2004 voor die partij in het Europees Parlement. Afgelopen zondag gaf hij plotseling zijn zetel op. Officieel omdat hij de dagelijkse politiek als „een toenemende mentale uitputting” ervoer. In een schriftelijke verklaring op dinsdag gaf hij toe dat zijn aanwezigheid op „een huisfeest”, de werkelijke reden was geweest.

Szájer ontkent dat de aangetroffen xtc-pil van hem was, maar gaat niet in op de seksuele aard van het feest, noch op zijn ontsnappingspoging. Hij biedt zijn excuses aan aan zijn gezin, collega’s en kiezers voor een „strikt persoonlijke misstap”.