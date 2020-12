Meer banen, minder ongelijkheid, dát is de focus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog altijd zijn nederlaag niet toegegeven, maar president-elect Joe Biden dieselt door met de vorming van zijn regering. Vorige week stelde hij degenen voor die verantwoordelijk worden voor zijn buitenlands en veiligheidsbeleid. Maandag waren het zijn belangrijkste economische adviseurs. Wat leert de samenstelling van zijn team ons over het economisch beleid dat Biden na de inauguratie van 20 januari zal doorvoeren? En wat zijn de problemen waarvoor zij zich gesteld zien?

Met zijn benoemingen lijkt Biden het belang van de bestrijding van ongelijkheid en werkloosheid te onderstrepen. Ongelijkheid is een van Bidens centrale campagnethema’s geweest, dat zich ook ver buiten het strikt economische domein uitstrekt. De stimulering van de werkgelegenheid is daarbinnen het belangrijkste argument. Het beoogde centrale trio – minister van Financiën Janet Yellen, voorzitter van de raad van economische adviseurs Cecilia Rouse en hoofd van het budgetbureau Neera Tanden; allemaal vrouwen – heeft zich in het verleden altijd sterk gemaakt voor de rechten van arbeiders, in het bijzonder de gelijke rechten onder arbeiders.

Toen Yellen nog maar net was aangetreden als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, zei ze in een toespraak: „De ernst en de voortdurende groei van de ongelijkheid in de VS baren mij ernstig zorgen.” In februari schreef Tandy, op dat moment nog directeur van de progressieve denktank Center for American Progress, in een verklaring dat de toenemende ongelijkheid in de VS het gevolg was van „tientallen jaren van conservatieve aanvallen op het recht van arbeiders zich te organiseren”. Ze onderstreepte daarbij het belang van vakbonden als „een krachtig instrument om de arbeidersklasse naar de middenklasse te brengen en haar daar te houden”. Dat is precies wat Biden heeft betoogd tijdens zijn campagne. Een van de eerste ontmoetingen nadat hij – voorlopig – als winnaar van de verkiezingen werd uitgeroepen, was met ondernemers en vakbondsleiders. „Vakbonden gaan een sterkere positie krijgen”, zei Biden na afloop.

The Wall Street Journal vatte de koers van het team samen in de vaststelling dat „enkele van Bidens kandidaten een agressievere fiscale prikkel hebben bepleit om de economie sneller terug te brengen naar haar gezondheid van voor de corona-uitbraak en ze pleitten voor beleidsveranderingen om de etnische ongelijkheid te verkleinen en te zorgen voor een eerlijker verdeeld economisch herstel.”

Economische problemen

De problemen waarvoor president Biden zich gesteld ziet, zijn niet gering. De gezonde economie die onder de regering Obama-Biden werd opgezet na de financiële crisis van 2008 en die tot grote hoogten steeg onder president Trump, is door de uitbraak van de Covid-19-epidemie compleet onderuitgehaald. De werkloosheid steeg van recordlaagte (3,5 procent in februari) naar recordhoogte (14,7 procent in april). Ze is sindsdien snel teruggelopen naar zo’n 7 procent nu. Maar daar is het herstel gestagneerd.

Na de verkiezingen, voorspelde Trump in zijn campagne, zul je niemand meer horen over „Covid, Covid, Covid”. Die voorspelling bleek alleen voor hemzelf uit te komen; de president heeft het nooit meer over de epidemie, alleen nog over de mogelijke vaccins. Verder kijkt iedereen met grote zorg naar de epidemie die in de afgelopen maanden is opgelaaid in het toch al niet rijke midden-westen.

In de eerste maanden van de epidemie raakten in hoog tempo ruim 18 miljoen Amerikanen werkloos. Gesteund door een overheidspakket kon een grote meerderheid van hen het uitzingen totdat ze opnieuw konden worden aangenomen, vaak bij dezelfde werkgever. Maar de laatste miljoenen werden niet opnieuw aangenomen en het is de verwachting dat het voor hen heel moeilijk wordt. Het aantal permanente werklozen stijgt. En hoe zwaar de overheid straks ook zou mógen ingrijpen van het Congres, zij kan nooit de ongelijkheid aanpakken als de grootste slachtoffers daarvan allemaal werkloos blijven.

Republikeinse meerderheid

Van de samenwerking met het Congres zal veel afhangen voor Bidens economisch programma. Er zijn nog twee Senaatszetels te verdelen in Georgia (tweede ronde op 5 januari), maar de kans is niet denkbeeldig dat de Democratische president te maken krijgt met een Republikeinse Senaatsmeerderheid. De mislukte onderhandelingen van het laatste halfjaar tussen Democraten en Republikeinen over een steunpakket om de gevolgen van de pandemie te bestrijden) zijn een voorproefje. Dezelfde Republikeinse Partij die muisstil bleef bij Trumps groeiende schuldenberg (mede door de pandemie opgelopen naar zo’n 3.000 miljard dollar, ruim 131 procent van het bbp), zal nu ongetwijfeld terugkeren naar haar vertrouwde mantra van ‘fiscaal conservatisme’ en de bijbehorende afkeer van overheidsingrijpen – zelfs in een crisis die daarom vraagt.

De eerste geluiden zijn niet bemoedigend voor Biden. De kandidatuur van Neera Tanden, de vrouw die Biden hoopt te benoemen als hoofd van het cruciale budgetbureau op het Witte Huis, stuit bij de Republikeinen bij voorbaat op verzet. Zij is „radioactief”, volgens Senator John Corbyn uit Texas. Tanden is een actieve twitteraar, die regelmatig de confrontatie zocht met conservatieve tegenstanders. De afgelopen twee weken heeft zij volgens Politico meer dan duizend oude tweets gewist.

Wat bij de benoemingen in de Senaat gebeurt, wordt een eerste indicatie voor de bereidheid van de Republikeinen Biden te helpen het economisch herstel ter hand te nemen. Het zal de Republikeinen niet geruststellen dat Yellen in juli in een hoorzitting zei dat de politici zich niet zoveel zorgen moesten maken over staatsschuld en tekort. „Die zorgen moeten het Congres niet verhinderen robuust te reageren op deze noodtoestand”, vond Yellen. Dinsdag, bij de presentatie van Bidens team, noemde ze de gevolgen van de epidemie „een Amerikaanse tragedie” en zei ze dat „niets doen zal leiden tot een zichzelf versterkende neergang die nog meer verwoesting veroorzaakt”.