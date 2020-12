Marokkanen kiezen nieuwe route

Als ze na een helse tocht van drie dagen op het strand van Castillo del Romeral op Gran Canaria aankomen, voelt dat voor deze groep Marokkanen als een overwinning. Dat ze direct staande worden gehouden door Spaanse agenten kan de pret niet drukken. Uitgelaten zijn ze. Opgelucht. Beduusd. Bibberend wachten de negentien jonge mannen op de politiebusjes waarmee ze naar de eerste opvang op de Canarische Eilanden zullen worden gebracht.

Een van de mannen pakt een doorweekt groen paspoort uit zijn zak. Hij probeert het document droog te waaieren. Een ander laat zijn Marokkaanse rijbewijs zien. Hamid El Amraoui, geboren op 01-01-1981 in Kelâat Es-Sraghna, staat er op het document. Hij maakt via gebarentaal duidelijk naar huis te willen bellen om zijn familie te kunnen vertellen dat het eerste deel van de enkele reis naar Europa is geslaagd. „No teléfono”, maakt een van de gespannen Spaanse agenten duidelijk.

De negentien Marokkanen maken deel uit van circa tienduizend Noord-Afrikaanse migranten die dit jaar via de Westelijke Sahara over zee naar de Canarische Eilanden trekken. Een totaal andere weg dan de gebruikelijke en kortere, maar nu afgesloten route over de Straat van Gibraltar. Niet alleen de route is anders, de ‘nieuwe’ Marokkaanse migrant heeft ook een ander profiel dan de ‘dolende jongens’ uit de Rif die het noorden van Europa kent. Ze zijn midden in de twintig, hebben enige werkervaring en zijn vaak in het bezit van een paspoort en geld.

Totaal onverwacht

Volgens Txema Santana, woordvoerder van de Spaanse Commissie voor Vluchtelingenhulp (CEAR) op de Canarische Eilanden, is de komst van zo veel Marokkanen totaal onverwacht. „Dat komt grotendeels door de pandemie. Je ziet aan deze migranten waar die in Marokko het hardste toeslaat: in de rurale gebieden”, stelt Santana telefonisch vanuit Las Palmas, de hoofdstad van Gran Canaria. „Een flink aantal is er de afgelopen weken in geslaagd vanaf hier met hun paspoort op het vliegtuig naar Spanje te stappen. Daar zijn geen cijfers van. Dat gaat via de mazen van het net.”

Het Europese vasteland is het einddoel. Gran Canaria is slechts een tussenstop. Juichende berichten op Facebook na aankomst lokken andere jonge mannen uit provinciesteden als Kelâat Es-Sraghna, Béni-Mellal en Fkih Ben Saleh. De droogte heeft de olijfoogst daar zo goed als onmogelijk gemaakt. De coronacrisis heeft de situatie in het binnenland van Marokko uitzichtlozer gemaakt. Het beetje inkomsten uit toerisme is opgedroogd.

Aanvankelijk waren het met name Sub-Saharanen uit Mali, Senegal en Mauritanië die naar de archipel trokken. Corona heeft dat veranderd: Marokko heeft het akkoord met Spanje om illegalen zonder procedure terug te nemen wegens de pandemie opgeschort. Dit tot wanhoop van de Spaanse regering. Later deze maand staat een treffen tussen de premiers van Spanje en Marokko op het programma.

Het is geen eenvoudige reis van het platteland van Marokko naar Gran Canaria. Van Kelâat Es-Sraghna naar de havenstad Dakhla is een tocht van 1.500 kilometer over land. Een groot deel gaat door de Westelijke Sahara, een gebied dat sinds 1975 door Marokko is geannexeerd. Lang hebben de Saharanen zich met geweld verzet, sinds 1991 geldt een wapenstilstand.

2.700 km lange grensmuur

Het conflict in de Westelijke Sahara laaide vorige maand weer op toen de Marokkaanse autoriteiten met geweld een einde maakten aan een wegblokkade vlak bij de grens met Mauritanië. Het lijkt erop dat het Marokkaanse leger sindsdien de aandacht heeft gericht op de 2.700 kilometer lange grensmuur daar, en kustwacht even niet de hoogste prioriteit heeft. Het is een publiek geheim dat Marokko een uittocht zo nu en dan toestaat om druk op de EU uit te kunnen oefenen.

De bewoners van kustplaats Dakhla klagen niet. Nu de inktvishandel deels stil ligt en de surftoeristen wegblijven, zijn de migranten een welkome bron van inkomsten voor het netwerk van leger, politie en mensenhandelaren. Lokale vissers en horeca profiteren mee. Een ‘enkele reis’ van Dakhla naar ‘het beloofde land’ kost naar verluidt 1.500 tot 2.000 euro.

