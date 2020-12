Horen met de oren van een dove drummer

Opslaan in leeslijst

Opeens valt het geluid weg. Drummer Ruben zit midden in een doodgewoon gesprek als zijn gehoor vrijwel volledig verdwijnt. Er zijn alleen nog doffe geluiden te horen, stemmen klinken buitenaards. Een nachtmerrie, helemaal voor iemand wiens leven draait om geluid. Ruben (Riz Ahmed) vormt een metalduo met zijn vriendin Lou (Olivia Cooke), maar moet alles abrupt omgooien nadat de dokter heeft verteld dat zijn gehoor nooit meer zal terugkeren.

In Sound of Metal weet debuterend regisseur Darius Marder dankzij indrukwekkend geluidsontwerp de desoriëntatie invoelbaar te maken die ontstaat bij ernstig gehoorverlies. Je krijgt regelmatig de oren van het hoofdpersonage en gaat zo mee in zijn proces.

Lou vreest dat haar vriend, een voormalig heroïneverslaafde, voor zelfdestructie zal kiezen en brengt hem naar een commune voor dove en slechthorende mensen met verslavingsproblemen. De focus ligt op acceptatie en mentale gezondheid: doof zijn is geen probleem om op te lossen, zegt men hier. Ruben leert omgaan met zijn situatie, maar blijft zoeken naar een terugkeer naar het horende leven en overweegt een operatie waarbij een gehoorimplantaat wordt geplaatst. Of zo’n kostbare ingreep rust zal brengen is de vraag.

Riz Ahmed ging voor deze film maandenlang op drumles en leerde gebarentaal, wat zijn spel authenticiteit geeft. Frustratie en woede worden afgewisseld met warmte en levenslust. Ruben mag dan tatoeages met teksten als ‘Please kill me’ op zijn lijf hebben, nergens is hij een schreeuwend rockcliché. Cooke krijgt minder te doen dan Ahmed, maar doet veel met de scènes die ze heeft.

De afslag die het verhaal tegen het einde neemt zorgt ervoor dat de focus een beetje verdwijnt en sommige personages in de steek gelaten worden. Dat neemt niet weg dat Sound of Metal de kijker nog lang zal bijblijven.

Drama Sound of Metal Regie: Darius Marder. Met: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci. Amazon Prime Video, vanaf 4 december ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven