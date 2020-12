Het jaar dat World Press Photo te veel wilde

Er zijn twee verhalen over hoe het gaat met de World Press Photo Foundation. Er is het succesverhaal. Het bereik van de prestigieuze fotowedstrijd groeide, het organiseerde in 2019 meer tentoonstellingen dan ooit. En de stichting betrok ook nog een monumentaal pand aan de rand van het Westerpark in Amsterdam om zichtbaarder te worden.

Er waren ook tegenslagen. Het bezoekersaantal van de expositie in De Nieuwe Kerk in Amsterdam daalde, en de stichting verloor haar belangrijkste sponsor Canon na 27 jaar – om onduidelijke reden. Het uiteindelijke verlies over 2019 was groot, en dan moest de coronacrisis nog komen.

Achter de schermen is meer aan de hand, blijkt uit interne documenten en gesprekken met (oud-)medewerkers. De werkdruk voor de amper dertig werknemers is hoog, evenals het verloop en de interne onvrede over het bestuur. Een zakelijk directeur die vertrok waarschuwde voor het voortbestaan van de stichting.

Als directeur van de World Press Photo Foundation is Lars Boering geliefd in de wereld van de persfotografie. Hij is een goede prater, een netwerker. Sinds hij in 2014 directeur werd, durft hij internationaal het debat op te zoeken. Hij houdt pleidooien voor meer diversiteit en een betere beloning in de fotojournalistiek.

Daar heerst bovendien een „machocultuur”, zei hij twee jaar geleden in een interview in NRC. Het is „een conservatieve, gesloten wereld”, zei hij, waarin vrouwen „bang zijn zich uit te spreken”.

Onder zijn leiding groeit het bereik van World Press Photo, sinds de oprichting in 1955 een wereldwijd gerespecteerd merk met sinds 2008 prins Constantijn als ‘beschermheer’. Jaarlijks telt de stichting nu 4,2 miljard views, het aantal keren dat iemand in aanraking komt met de foto’s.

Onder Boering zijn de winnende beelden in 2019 op een recordaantal van 116 tentoonstellingen te zien – in 54 landen.

Zijn ambities zijn groot, hij wil de awardshow uitbouwen tot een live tv-show, vergelijkbaar met de Oscars, en uitbreiden naar de VS. „Veel fotografen dragen hem op handen”, zegt Oswald Schwirtz, ex-voorzitter van de raad van toezicht.

Sinds 2018 wordt gewerkt met nominaties: World Press Photo voortaan met ‘moment van spanning’

Intern oogst hij minder waardering, blijkt uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek van april 2020, in bezit van NRC. Daarin scoort de categorie ‘directie’ het laagste met een 4,3 op een schaal van 10. Gemiddeld is dat een 6,8 in Nederland. Waar komt die ontevredenheid vandaan?

Eind 2018 heeft Boering slecht nieuws voor de raad van toezicht: Canon stopt als hoofdsponsor, na 27 jaar. Het fotografiebedrijf legde dat jaar nog ruim vier ton in, 10 procent van de totale inkomsten. Het vertrek vond hij „een heel slecht teken”, zegt de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht, Oswald Schwirtz.

De reden werd hem bovendien niet duidelijk. „Lars vond het helemaal niet zo erg”, zegt Schwirtz. Het is ook een bevrijding, legde Boering volgens hem uit. Canon vroeg veel als tegenprestatie van World Press Photo, zoals extra lezingen in het buitenland. Die drukten op de kleine organisatie.

Nieuwe sponsoren zijn niet meteen gevonden. Met als gevolg dat de sponsorinkomsten van 2019 tegenvallen. PricewaterhouseCoopers en Aegon vulden het gat van Canon voor de helft op en hun contracten hebben een kortere looptijd. Ook particuliere donoren laten het vaker afweten.

Dat jaar verhuist de stichting naar een statig pand aan de rand van het Westerpark. De huur van 173.000 euro per jaar ligt hoger dan van het oude kantoor in Oud-Zuid, dat jaarlijks zo’n 130.000 kostte. Het lopende contract moest worden afgekocht voor 50.000 extra. Volgens World Press zou de huur van het kantoor in Zuid met een nieuw contract óók zijn gestegen.

De stichting wilde al langer een zichtbaardere plek in de stad. Niet alleen tijdens de tentoonstelling van World Press Photo in de Nieuwe Kerk op de Dam; de organisatie wil „365 per jaar open zijn voor de maatschappij”, staat in een subsidieaanvraag voor de Nationale Postcodeloterij voor het nieuwe pand.

De Postcodeloterij gaat akkoord om, bovenop de half miljoen structurele subsidie, 1,2 miljoen te geven om van het ‘World Press Photo House’ een publiekstrekker te maken. Exposities, educatieprogramma’s en de overgenomen fotoboekenwinkel moeten binnen drie jaar 250.000 bezoekers per jaar trekken: het bezoekersaantal van het Rembrandthuis of Museum de Fundatie in Zwolle.

Lars Boering, toen directeur van World Press Photo, dit voorjaar op een tentoonstelling in De Nieuwe Kerk. Hij maakte afgelopen juni bekend op te stappen. Foto’s Remko de Waal/ANP

Geen heldere strategie

Volgens (ex-)medewerkers ontbrak het vanaf het begin aan een heldere strategie voor het World Press Photo House, moest het kantoor begin 2019 binnen een maand operationeel zijn, maar kwam de promotie vervolgens slecht van de grond.

Het is tekenend voor de kritiek op Boering in het tevredenheidsonderzoek. Een medewerker noteert: „Besluitvorming directie lijkt altijd gebaseerd op persoonlijke werkwijze directeur en niet op structuur/ plan/ aanpak/ richtlijnen/ beleid.” Iemand uit het team van het World Press Photo House schrijft: „Er wordt te veel vergaderd, te weinig concreet opgepakt.”

Niet lang na de verhuizing, in de zomer van 2019, vertrekt het hoofd financiën, Marije Vlaming. Vier maanden later begint een financieel manager, maar die schrikt van de financiële huishouding en werksfeer, laat hij weten. Hij vertrekt al na twee weken. Weer een maand later, in december 2019, komt een interim-financieel controller. Een permanente opvolger voor Vlaming is er tot op heden niet.

De gevolgen hiervan worden begin 2020 duidelijk, als de nieuwe zakelijk directeur, Elise Lufting, aantreedt. Haar interne verslag aan de raad van toezicht vermeldt dat in de begroting van dit jaar 22 posten niet zijn opgenomen. Zo ontbreken kosten rond het nieuwe World Press Photo House ter waarde van 207.000 euro. Aanstaande salarisverhogingen zijn vergeten: 44.000 euro. Er zijn ook meevallers: zo staan de kosten voor een talentenprogramma per ongeluk twee keer in de begroting. Dat scheelt 24.000 euro.

Een eerdere begroting over 2020 is dan al goedgekeurd door de raad van toezicht, schrijft ze. Daarin wordt rekening gehouden met een ton winst. Zakelijk directeur Lufting komt uit op een verlies van vijf ton, meer dan er in kas zit: door een verlies van drie ton in 2019 is de reserve geslonken tot vier ton. Eerder was vastgesteld dat negen ton een gezonde reserve is.

„Ik kan niet anders concluderen dan dat het voortbestaan van WPPF wordt bedreigd”, schrijft Lufting in het verslag. Aan een oplossing levert ze „geen daadwerkelijke bijdrage” meer. Ze heeft „onvoldoende vertrouwen” dat de problemen „voldoende onderkend en met voldoende voortvarendheid opgelost worden”.

Korte tijd later is ze uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Ze is dan twee maanden in dienst geweest. Haar vertrek wordt nergens bekendgemaakt en ook het persbericht over haar komst verdwijnt van de site. Lufting wil niet reageren op vragen van NRC.

Onder het personeel ontstaat onvrede over de gang van zaken. „Het blijft een mysterie waarom (...) ze halsoverkop vertrokken is, wat voor soort aanbevelingen ze heeft gedaan en wat ermee wordt gedaan”, schrijft een medewerker in het tevredenheidsonderzoek. In maart treedt Arnoud van Dommele aan, als interim zakelijk directeur.

Voorzitter Oswald Schwirtz wordt in april 2019 opgevolgd door Guido van Nispen, oud-directeur van persbureau ANP. Hij was eerst plaatsvervangend voorzitter. Zijn voorzitterschap werd niet bekendgemaakt, ook al was dat wel gebruikelijk.

Het voedt de vragen over de rol van de raad van toezicht, aldus een medewerker, „die schippert van betrokken zijn op een hoog strategisch-adviserend niveau, tot de dagelijkse gang van zaken en besluitvorming”. Iemand is bezorgd over de „hechte” band tussen de directeur en de voorzitter van de raad van toezicht, Guido van Nispen, wat het toezicht „bemoeilijkt”.

Hoge werkdruk

Lees dit interview met Lars Boering uit 2018: ‘De fotojournalistiek is een machocultuur’

Inmiddels werkt nog een handvol van de ruim twintig overgebleven medewerkers langer dan vijf jaar bij World Press Photo. De hoge ambities en vele nieuwe mensen dragen bij aan een werkdruk die voor sommigen onacceptabel hoog wordt. 61 procent vindt dat zij te vaak moeten overwerken, 30 procent ervaart gezondheidsklachten door het werk.

De werkomstandigheden leiden soms tot „sociale onveiligheid”, volgens een rapport van de externe vertrouwenspersoon, in bezit van NRC. Daaruit blijkt dat medewerkers vijf meldingen deden van „ervaren ongewenste omgangsvormen” in 2019. Aan meerdere meldingen lagen stress en hoge werkdruk ten grondslag, „in combinatie met het ervaren van intimidatie”, aldus het rapport. Drie meldingen betreffen gedrag van leidinggevenden.

Medewerkers van World Press Photo zijn trots op hun baan, blijkt ook uit het onderzoek. Ze staan achter de missie via visuele journalistiek te tonen wat er gebeurt in de wereld. Ze helpen elkaar, zijn betrokken. „We zijn hecht en letten goed op elkaar”, aldus een medewerker. Toch zou een derde van baan wisselen als de kans zich aandient. 40 procent raadt werken bij World Press Photo af, twee keer zo vaak als bij een gemiddelde organisatie.

Na het onderzoek van de externe vertrouwenspersoon kondigt Boering in juni zijn vertrek aan. Het is tijd voor iets nieuws, zegt hij in een persbericht. „Een moeilijk beslissing, vooral gezien de timing”, doelend op de coronacrisis. Van Dommele, sinds maart al zakelijk directeur, zal Boering vervangen.

Het valt dan ineens op dat de directie en de raad van toezicht uit witte mensen bestaat. Kunstsites beginnen te schrijven over het gebrek aan diversiteit in de top. De Ghanese fotograaf Nana Kofi Acquah, in 2019 jurylid bij World Press Photo, schrijft op Twitter bij een foto van Van Dommele en de raad van toezicht: „Sommigen weten niet wat institutioneel racisme is, dit is precies hoe het eruitziet. Een organisatie die er is voor de ‘World’, moet net iets beter haar best doen.”

Lees ook hoe World Press Photo probeert de diversiteit van de fotowedstrijd te vergroten

Als het jaarverslag in juni wordt gepubliceerd, lijkt met de waarschuwing van de vertrokken zakelijk directeur weinig gedaan: de begroting over 2020 is onveranderd. Inmiddels zijn door de pandemie een groot deel van de exposities afgelast, een belangrijke inkomstenbron van normaal zo’n twee miljoen euro per jaar.

„2019 was eigenlijk een super jaar”, reageert interim-directeur Arnoud van Dommele in het kantoor van de World Press Photo Foundation. „We hebben een groter bereik, zijn verhuisd naar dit pand. Alleen de groeiambitie ten aanzien van tentoonstellingen was te hoog.”

Door tijdelijke versoepeling van de maatregelen konden 65 exposities doorgaan, die in de Nieuwe Kerk haalt de 50.000 bezoekers. Hij verwacht zelfs met een licht positief resultaat het jaar te eindigen. „Onder de omstandigheden zijn we daar best trots op. Onze organisatie is stabiel geworden.”

Wat de kosten drukt, is het vertrek van veel personeel. Naast de twee directeuren stopten dit jaar vier van de zeven afdelingshoofden. De 28-koppige organisatie is met een kwart gekrompen. Van Dommele betreurt het vertrek van de medewerkers, maar zegt dat de organisatie nu „robuust” is.

Half november wordt bekend dat de in Libanon geboren Joumana El Zein Khoury per februari de nieuwe directeur wordt van de World Press Photo Foundation. Voor de vacature is werving- en selectiebureau Colourful People ingeschakeld, dat zich specialiseert in diversiteit en inclusiviteit. Er komt voorlopig geen nieuwe zakelijk directeur. Binnen de organisatie is optimisme over El Zein Khoury. Ze is nu directeur van het Prins Claus Fonds, bestuurslid bij documentairefestival IDFA en heeft veel ervaring met fondsenwerving.

Van Nispen en Van Dommele erkennen een „in vele opzichten turbulente periode” achter de rug te hebben en zeggen op tijd te hebben ingegrepen. „De waarschuwingsnotitie van Lufting (...) is meteen opgepakt om WPP een goede toekomst te geven.” Er zijn gesprekken georganiseerd met medewerkers naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek, dat ze „heel leerzaam” vonden en jaarlijks gaan houden. De intensieve rol van de raad van toezicht was volgens hen „noodzakelijk en wenselijk”, „in tijden van turbulentie”. „Nu aan het eind van 2020 kunnen we alleen maar constateren dat de sociale verhoudingen en het klimaat binnen WPP goed zijn.”

Van eerdere groei-ambities zijn de mannen niet afgestapt. Van Dommele: „We willen zichtbaarder zijn in de wereld, dat is niet minder geworden.” Van Nispen, voorzitter van de raad van toezicht, vindt het aantreden van El Zein Khoury een „natuurlijk moment” om zelf op te stappen, na twee jaar voorzitterschap. „In mijn spiergeheugen zit nog die turbulente fase. Met Joumana komt er een nieuwe fase.”