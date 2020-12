Groot Omroepkoor overtuigt in beperking

Drie maanden geleden trad hij al aan, maar pas nu werd de jonge Brit Benjamin Goodson (29) geïnaugureerd als nieuwe chef-dirigent van het Groot Omroepkoor. Wat vrijdag een feestconcert had moeten worden, werd een gestreamd online-event vanuit de Utrechtse Jacobikerk – wel onbeperkt online na te genieten. Het Groot Omroepkoor is een professioneel koor dat in de omroepseries oratoria en opera brengt, en daarnaast a capella-repertoire. Maar (vrijwel) altijd: een groot koor, met een grote, romantische klank die het goed doet in dito repertoire.

In coronatijd is alles anders. Het doordachte, breed opgezette programma met vooral Britse componisten waarin Goodson zich presenteerde, tref je normaal eerder bij het Nederlands Kamerkoor of Cappella Amsterdam. Niet onlogisch ook: het Groot Omroepkoor opereerde hier vanwege de afstandsregels in halve bezetting als kleiner Omroepkoor: de niet-zingende koorhelft luisterde toe vanuit de kerkbankjes.

Goodsons inauguratieconcert laat zich ondanks die beperking beluisteren als sfeervol, intrigerend en overtuigend, met sterke koormuziek (Walton!) die je zelden hoort. Indrukwekkende extra’s zijn de virtuoze orgelsoli van Leo van Doeselaar en het intense spel van violist Daniel Rowland in ‘Thin Air’ van Calliope Tsoupaki. En toch bood het programma ook stof tot nadenken. Het Omroepkoor klonk echter niet in alle stemgroepen altijd homogeen, zoals bijvoorbeeld duidelijk werd in de forte-passages van Mendelssohns Richte mich, Gott, uitvergroot door Goodsons gedragen tempo.

De perfectionistische Goodson zelf ziet in het Groot Omroepkoor met zijn romantische klank en zangers met grote stemmen (fraaie soli in werk van Robert Heppener) echter vooral een bekoring, en juist dat maakt zijn benoeming tot goed nieuws. Daarbij bewijst hij in dit programma ook wat hij kan: zorgen voor een volmaakte balans tussen bewegende en liggende stemmen in de motetten van James MacMillan, een strakke uitwerking van het ritme in Jonathan Doves Seek him maketh the seven stars. Met Goodson gaat het 75-jarige het koor onder energieke en gedreven leiding de toekomst in.

Klassiek Groot Omroepkoor o.l.v. Benjamin Goodson (chef-dirigent). Werken van MacMillan, Walton, Elgar, Mendelssohn, Dove. Stream vanuit de Jacobikerk, Utrecht. Gehoord via Facebook.com/avrotrosvrijdagconcert/ ●●●●●