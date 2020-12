Grapperhaus blokkeerde benoeming rechter euthanasiecommissie

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft de benoeming geblokkeerd van een kandidaat-rechter van een van de vijf regionale toetsingscommissies (RTE’s) die meldingen van euthanasie toetsen. Dat bevestigt voorzitter van de euthanasiecommissies Jacob Kohnstamm dinsdag, na berichtgeving door de Volkskrant. Minister Grapperhaus heeft Kohnstamm geen verklaring gegeven voor zijn veto tegen rechter Miriam de Bontridder, die al was aangenomen door de sollicitatiecommissie. De minister gaat vanmiddag in op de kwestie, in reactie op Kamervragen.

De Bontridder werkt als plaatsvervangend raadsheer bij het Amsterdamse gerechtshof en was tot 2019 bestuurslid van stichting De Einder, die mensen bijstaat in hun laatste levensfase. Zij doorliep afgelopen zomer de sollicitatieprocedure en zou per 1 december formeel worden benoemd. In een reactie omschrijft Kohnstamm rechter De Bontridder als „een uitstekende juriste die de materie door en door kent”. Hij heeft het ministerie gevraagd waarom haar voordracht is geblokkeerd, maar wacht nog altijd op antwoord. Kohnstamm: „Wij dachten dat het een aanwinst was.”

Eén keer eerder

Het is volgens Kohnstamm in de afgelopen twintig jaar pas één keer eerder voorgekomen dat een minister voor een dergelijke benoeming gaat liggen. De vijf RTE’s bestaan elk uit een arts, een ethicus en een jurist, die tevens als voorzitter fungeert. De sollicitatiecommissie zocht dit keer naar vier juristen, vier ethici en drie artsen. Van deze elf vacatures zijn de tien andere voorgedragen kandidaten wel bekrachtigd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat hier ook verantwoordelijk voor is. De RTE’s toetsen een melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding van een arts. Afgelopen jaar ging het om 6.500 tot 7.000 meldingen van verleende euthanasie.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dinsdagochtend niet ingaan op vragen van NRC waarom minister Grapperhaus de benoeming tegenhoudt. „Wij doen geen mededelingen over de motivering van individuele benoemingen”, zegt een woordvoerder van de minister. Wel laat zij weten dat Grapperhaus dinsdagmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer ingaat op Kamervragen die inmiddels zijn gesteld door Kamerleden van coalitiepartijen Pia Dijkstra (D66) en Ockje Tellegen (VVD). Bekend is dat medische ethiek een gevoelig thema is in de huidige coalitie, dat met het CDA en de ChristenUnie twee christelijke partijen telt.