Gianfranco Rosi maakt het Midden-Oosten donker

Waarom Gianfranco Rosi’s jongste documentaire over het Midden-Oosten Notturno heet, Italiaans voor nacht? Meestal filmt hij overdag, al zijn er ook adembenemende nachtscènes. Twee jongens op paarden die door een slapend Syrisch stadje jakkeren, een eendenjacht in de rietvlaktes onder Basra, waar de nachtlucht fel oranje kleurt door petrochemische installaties.

Eigenlijk wilde Gianfranco Rosi de film helemaal bij nacht opnemen, legde hij uit bij de wereldpremière van Notturno in Venetië, afgelopen september. Maar dat werkte niet, dus koos hij voor duisternis óf bewolking als beperkingen – in zijn Midden-Oosten is het koud, nat en bewolkt.

Het lijkt koket, die zelf opgelegde beperkingen. Voor Gianfranco Rosi zijn ze essentieel. Dat dwingt scherpe keuzes af; bij de huidige ‘information overload’ moet je de input welbewust inperken. Rosi zoekt beelden en ‘personages’ voor zijn eigen, gedramatiseerde realiteit.

Rosi won in het afgelopen decennium de Gouden Leeuw van Venetië (Sacro GRA, 2013) en de Gouden Beer van Berlijn (Fuocoammare, 2016): uniek voor een documentairemaker. Hij doet vele jaren over een film; voor Notturno reisde hij anderhalf jaar zonder camera door Syrië, Koerdistan en Irak om zijn ‘personages’ te ontdekken en goed te leren kennen. Daarna keerde hij met camera terug om ze te filmen, waarbij het vaak wachten was op bewolking.

Notturno is Rosi’s visie van het Midden-Oosten, de vruchtbare halve maan van Basra tot Beiroet. Een grenzeloos cultuurgebied dat in de vorige eeuw door het Westen tot kunstmatige natiestaten werd versneden, vol grenzen die IS met zijn gruwelkalifaat in één klap van de kaart hoopte te vegen. Rosi reist langs de randen van dat kalifaat, welbewust zonder de kijker een hint te geven waar we ons precies bevinden.

De opening is vintage-Rosi. Pelotons rekruten die over een paradeterrein rennen, oorlogskreten sterven in de verte weg en zwellen weer aan. Zo zet hij zijn thema – oorlogsgeweld – steeds net buiten zicht. Dat geweld is kort en heftig, maar de realiteit van de oorlog is eerder omineus wachten en een lange, verdrietige nasleep. Rosi’s beelden zijn vaak magisch: een paard dat straal het verkeer negeert dat rond hem kolkt, vrouwelijke peshmerga in de loopgraven. En suggestief, zoals een kleine jager die een huis vol vrouwen en kinderen lijkt te onderhouden.

Toch vertelt Notturno zijn verhaal minder suggestief dan Rosi’s vorige meesterwerk, Fuocoammare. Dat ging over de vluchtelingencrisis op Lampedusa, waar nieuws over duizenden verdronken immigranten achtergrondruis is geworden terwijl professionals in folie gewikkelde drenkelingen discreet naar hun doorgangskamp escorteren. Daar groeide een boze dokter uit tot stem van het geweten en een 12-jarig jochie met een lui oog tot metafoor voor Europa.

Zoveel vanzelfsprekende urgentie legt Rosi niet in Notturno; het Midden-Oosten bekijkt hij wat meer afstandelijk. Ook gebruikt hij soms nogal expliciete kunstgrepen: kindertekeningen als getuigen van de genocide van IS op Yezidi, een politiek toneelstuk over het Midden-Oosten, opgevoerd door patiënten van een gesticht bij Bagdad. Toch laat Rosi in Notturno ook zien wat hem zo uniek maakt: pregnante beelden die elk hun eigen verhaal suggereren maar samen iets veel groters.

Documentaire Notturno Regie: Gianfranco Rosi. In: 37 bioscopen ●●●●●

