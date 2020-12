Formule 1Gewonde coureur Grosjean herstelt goed, wordt vervangen door Pietro Fittipaldi

Formule 1-coureur Romain Grosjean verlaat waarschijnlijk dinsdag het ziekenhuis in Bahrein. De Fransman blijft nog een nacht langer in het militaire ziekenhuis in Bahrein om de brandwonden op de rug van zijn beide handen te laten verzorgen.

De Fransman overleefde zondag een zware crash vlak na de start van de Grote Prijs van Bahrein. Zijn auto schoot na een touché met die van de Rus Daniil Kviat van de baan en doorboorde met hoge snelheid de vangrail. De bolide brak in tweeën en vatte onmiddellijk vlam. Grosjean wist op eigen kracht uit het wrak te klimmen en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek na onderzoek dat hij niets had gebroken en alleen brandwonden aan het ongeval had overgehouden.

Zijn team, Haas, heeft besloten hem te vervangen door de Braziliaan Pietro Fittipaldi. De kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi zal zijn debuut maken in de Formule 1. Fittipaldi heeft al twee keer getest in een racewagen van Haas. Komend weekeinde wordt de Grote Prijs van Sakhir gereden, ook in Bahrein. Het is de een na laatste F1-race van het seizoen. De Australische coureur Daniel Ricciardo zei na het ongeluk van Grosjean dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de Formule 1 de beelden van de crash van Grosjean zo uitvoerig heeft getoond. Hij vindt dat „er geen sprake is van entertainment” en sprak van „Hollywoodbeelden”. „Ik walg van de Formule 1. Ik ben teleurgesteld over het laten zien van de beelden en de manier waarop. Herhaling na herhaling van een auto die in tweeën brak.” Valtteri Bottas sloot zich aan bij Ricciardo, maar was minder veroordelend. „Ik denk dat de mensen het willen zien. Maar er zijn wel grenzen”, zei de Fin. „Het had een fractie erger kunnen zijn en dan had hij niet uit de auto kunnen stappen.” (ANP)