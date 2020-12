Europarlementariërs eisen vertrek Frontex-baas om terugsturen migranten

De fractie van sociaaldemocraten (S&D) in het Europees Parlement eist dat de directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex, Fabrice Leggeri, zijn functie neerlegt. De fractie zegde dinsdag het vertrouwen in Leggeri op, na onthullingen over migrantenbootjes op de Middellandse Zee die met medewerking van Frontex zouden zijn teruggestuurd naar Turkse wateren.

Het EU-agentschap Frontex zou afgelopen jaar zes keer betrokken zijn geweest bij incidenten waarbij migranten werden teruggestuurd, zo onthulde een aantal nieuwsorganisaties in oktober. Dat had volgens internationale afspraken niet gemogen. Volgens de S&D in Europa was Frontex medeplichtig aan de zogenoemde ‘push-backs’. Ook zou Leggeri hierover bewust informatie hebben achtergehouden in het parlement.

Volgens Europarlementariër Kati Piri (PvdA) heeft Leggeri tot dusver te weinig opheldering gegeven. Frontex begon zelf een intern onderzoek naar de kwestie, waaruit volgens Leggeri bleek dat er geen bewijzen voor de push-backs was.

De Europese Groenen willen dat er een parlementair onderzoek komt. Volgens Tineke Strik (GroenLinks) was Frontex op de hoogte van de push-backs. „Frontex [...] lijkt dit stilzwijgend te accepteren en soms zelfs bewust mee te helpen of informatie hierover te verdonkeremanen. Tot nu toe heeft Frontex alle verwijten ontkend.”

‘Frontex veroorzaakte golven’

Op beelden die de onderzoeksjournalisten van onder meer collectief Bellingcat, Der Spiegel en ARD analyseerden, zou te zien zijn dat een Frontex-schip in de Egeïsche Zee naast een opblaasboot met 47 migranten expres golven veroorzaakte. Daardoor zou de boot zijn teruggedreven richting Turkse wateren.

In vijf andere gevallen zou de grensbewakingsorganisatie in de buurt zijn geweest toen de Griekse kustwacht tegen de regels in migranten terugstuurde. De Frontex-medewerkers zouden niet hebben ingegrepen, terwijl internationale afspraken voorschrijven dat migranten die de Griekse wateren bereiken, de kans moeten krijgen asiel aan te vragen. De Europese Ombudsman is een onderzoek gestart naar de Europese grens- en kustwacht.