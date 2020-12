EU-hof: Nederlands loon voor buitenlandse trucker die hier veel rijdt

Transportbedrijven mogen niet zomaar de Nederlandse arbeidsvoorwaarden omzeilen door chauffeurs in dienst te nemen van buitenlandse zusterbedrijven. Dat volgt uit een uitspraak die het Europees Hof van Justitie dinsdag heeft gedaan in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV.

De zaak draaide om transportbedrijf Van den Bosch in het Brabantse Erp. Dat bedrijf had een manier gevonden om zich niet aan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te hoeven houden. Van den Bosch werkte met Duitse en Hongaarse chauffeurs. Die waren niet in dienst van het Nederlandse bedrijf, maar van zusterbedrijven in hun eigen land. Zo kon Van den Bosch besparen op de loonkosten. „Loondumping”, vond de FNV.

De ritten van de chauffeurs begonnen en eindigden doorgaans in Erp. Daarmee hadden zij op zijn minst recht op bepaalde basisarbeidsvoorwaarden uit de cao, zoals het Nederlandse loon en de vakantiedagen, zei de FNV in de rechtszaken hierover, omdat dat zo is geregeld in de Europese detacheringsrichtlijn.

Het Europees Hof zegt in het arrest dat deze richtlijn inderdaad „van toepassing” is op „transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer”. Volgens FNV-bestuurder Edwin Atema is dit een belangrijke doorbraak. „Door de uitspraak worden buitenlandse chauffeurs beschermd tegen loondumping”, aldus Atema in een persbericht.

Nog onzeker of FNV gelijk krijgt

De FNV spande de zaak tegen Van den Bosch al in 2013 aan en kreeg in 2015 bij het kantongerecht van ’s Hertogenbosch gelijk, maar dit vonnis werd in hoger beroep vernietigd. Daarna belandde de zaak in 2018 bij de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter. Die wilde eerst deze uitspraak horen van het Europees Hof, over de uitleg van de EU-regels. De Hoge Raad moet de zaak nu terugverwijzen naar een andere Nederlandse rechter.

Helemaal zeker is het niet dat de FNV bij de Nederlandse rechter nu definitief gelijk krijgt. Weliswaar valt internationaal wegvervoer officieel onder de EU-detacheringsrichtlijn, maar of een chauffeur daadwerkelijk geldt als ‘gedetacheerd’ in Nederland, hangt volgens de Europese rechter af van specifieke omstandigheden. Er moet een „voldoende nauwe band” met de lidstaat in kwestie, in dit geval Nederland, worden aangetoond.

Het enkele feit dat chauffeurs hier opdrachten begint of beëindigt, is „op zich ontoereikend”, stelt het EU-hof. Atema gaat er evenwel vanuit dat FNV de zaak nu wint. „Bij Van den Bosch wijzen alle pijlen richting Nederland”, zegt hij aan de telefoon. Hij noemt het voorbeeld van een Hongaarse chauffeur die vanuit Nederland naar Frankrijk rijdt en tussendoor ook nog vracht binnen Nederland aflevert.

Nauwe band

Maar ook Van Den Bosch voelt zich „gesteund” door het arrest, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Het is ervan overtuigd dat de vereiste „nauwe band" van de chauffeurs met Nederland niet kan worden aangetoond. Topman Rico Daandels: „Hieruit blijkt nogmaals dat wij onze internationale chauffeurs altijd op juiste wijze hebben beloond.”

Inmiddels zijn in Brussel nieuwe detacheringsregels aangenomen voor het wegvervoer, die in 2022 moeten ingaan. Daarin is geregeld dat het loon moet worden betaald van het land waar de lading gelost wordt. Het arrest van dinsdag „dicht het gat” tussen de huidige en de toekomstige regels, zegt Atema.

FNV en Van Den Bosch zijn ook nog in een andere rechtszaak verwikkeld bij het gerechtshof van Leeuwarden, over de positie van tien Hongaarse chauffeurs bij het transportbedrijf. Zij claimen in totaal bijna een miljoen euro van het bedrijf omdat ze onderbetaald zouden zijn geweest.