Drie veteranen in slapstick over Hollywood

The Comeback Trail is een van de recente releases van distributeur Dutch Filmworks die het televisiefilmniveau niet echt overstijgt, maar wél Hollywoodsterren in de hoofdrollen heeft. Voor wie alles beter vindt dan géén films in de bioscoop of het kijken van arthouse is het een ideale film. De komedie bevat zelfs drie Hollywoodsterren, allemaal boven de zeventig: Robert De Niro, Morgan Freeman en Tommy Lee Jones. Ze zorgen dat deze flinterdunne slapstick zonder echt goede grappen redelijk vermakelijk blijft.

De komedie speelt in de jaren zeventig, producent Max Barber (Robert De Niro) heeft zijn zoveelste flop afgeleverd. Het enige positieve dat critici erover melden is „dat hij na negentig minuten voorbij is”. Zijn investeerder, de film liefhebbende crimineel Reggie Fontaine (Morgan Freeman), eist 350.000 dollar. Barber dreigt zijn meest geliefd onverfilmde script te moeten verkopen, tot hij ziet hoe een producent verzekeringsgeld opstrijkt na het overlijden van een filmster. Hij hoopt op hetzelfde na een ongeluk op zijn set, zet met zijn naïeve neef een western op en cast de suïcidale Duke Montana (Tommy Lee Jones). Een ideaal slachtoffer lijkt het, alleen blijkt Montana de smaak voor het leven terug te vinden terwijl hij de ene na de andere val overleeft.

Grappen in The Comeback Trail liggen er dik bovenop en gaan geregeld over Hollywood. Zo strooit Fontaine bij dreigementen met filmtitels en levert een bejaardenhuis vol voormalige kind- en musicalsterren een geestig moment op. Te veel flauwe humor over leeftijd wordt gelukkig vermeden.

Komedie The Comeback Trail Regie: George Gallo. Met: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff. In: 93 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 december 2020