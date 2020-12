Doodmoe zit Anyssa in de les en de juf weet niet wat er thuis gebeurt

Je pikt ze er zo uit, de kinderen met wie het goed komt. Neem Anyssa van tien, die in een handvol volmaakte zinnen uitlegt hoe haar leven eruitziet. „Ik woon officieel bij mijn moeder, maar ik woon eigenlijk bij mijn opa en oma. Ik heb er mijn eigen kamer, ik heb mijn eigen vrienden en dat wil ik niet opgeven. En ik heb het goed bij opa en oma.” Ze steekt haar kin iets de lucht in. „Ik mag niet klagen.”

Die komt er wel. Toch? Als ze in groep acht haar verjaardag viert, heeft het meisje twee nachten amper geslapen omdat haar oom is neergestoken. „Ze hebben hem gesliced. Vanaf zijn tepel is hij opengesneden, tot zijn nieren,” vertelt Anyssa’s moeder in de deuropening van het klaslokaal. Soms treft Anyssa tussen de middag een dichte deur en luncht ze niet. Ze zit doodmoe in de les en maakt haar werkstukken niet af. „Ik weet niet wat er thuis gebeurt,” fluistert de juf bezorgd naar de camera.

De zevendelige documentaireserie Klassen van Ester Gould en Sarah Sylbing, maakt korte metten met de illusie dat Nederland zijn kinderen gelijke kansen biedt. Naast de grote verschillen in welvaart en opleiding van de ouders, is er het schooladvies van de basisschool waarbij kinderen rond hun elfde in een hokje worden geplaatst dat hun toekomst goeddeels bepaalt. Kinderen van laag opgeleide ouders worden daarbij structureel ondergewaardeerd.

„Het is een gif in onze samenleving”, zegt de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman in de maandag uitgezonden eerste aflevering. In Klassen zijn haar inspanningen te zien – en die van schoolbestuurders, directeuren en docenten. Maar de realiteit is weerbarstig. Zie bijvoorbeeld het gesprek dat de ouders van Yunuscan (11) met zijn leerkracht hebben. Hij heeft zijn resultaten door hard werken enorm verbeterd. Op de minutieus bijgehouden schoolgrafiek staat hij nu in de groene zone van de ‘bovengemiddelde’ leerling. Toch durft de juf een Havo-advies nog niet aan. Daarvoor moet het „nog ietsje groener”.

Klassen, een nieuw pronkstuk van omroep Human, is verplichte kost voor iedereen die iets van het onderwijs in Nederland wil begrijpen – of die überhaupt iets van Nederland wil begrijpen. Maar vooral zijn de portretten die Gould en Sylbing maakten van de kinderen in Amsterdam-Noord (waar ze eerder het meervoudig bekroonde Schuldig filmden) schitterend. Vaak worden ze gewoon op straat gevolgd, vertellend over hun leven of pratend met hun vrienden.

Gianny (13) belandde ondanks een hoge Cito-score op een VMBO-zorgschool, waar hij zich stierlijk verveelt. Toch is hij ergens naar op zoek, al weet hij niet precies naar wat. Hij loopt in de vakantie de school binnen en vraagt naar zijn favoriete ‘meester Thijs’. Op de eerste lesdag zit hij uren te vroeg op het schoolplein, maar als de lessen beginnen is hij in geen velden of wegen te bekennen. Het vorige schooljaar heeft Gianny 270 uur gespijbeld. Zo glijdt een talentvolle jongen uit het systeem.

Het overkomt je de hele tijd als je naar Klassen kijkt: eerst maakt je hart een vreugdesprongetje, waarna de schrik je om datzelfde hart slaat.

In de allermooiste scène van de eerste aflevering zien we Anyssa voorop de scootmobiel van haar opa zitten, een man die op de beroepskeuzeavond niet in staat was zijn wens voor zijn kleindochter zelf op te schrijven. Achterover leunend tegen het lichaam van haar opa zegt het meisje: „Mijn gezicht is koud en mijn lichaam is koud, maar alsnog… Ik heb het niet koud. Is dat een mentaal iets? Opa?” Opa neemt zwijgend een bocht naar rechts, met zijn armen beschermend om zijn kleindochter heen.