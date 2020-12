Dick Advocaat na dit seizoen weg als trainer van Feyenoord

Dick Advocaat stopt aan het einde van het huidige voetbalseizoen als trainer van Feyenoord. De 73-jarige coach heeft dat zelf besloten, laat Feyenoord dinsdagavond weten. Advocaat maakt zijn afscheid al vroeg bekend, zodat Feyenoord genoeg tijd heeft om een opvolger te zoeken. Het lijkt erop dat hij na zijn afscheid de Rotterdamse club met pensioen zal gaan.

Feyenoord heeft dit seizoen in de Eredivisie nog niet verloren, maar doordat de club wel vier keer gelijk speelde bedraagt de achterstand op koploper Ajax vijf punten. „We kunnen er nog een heel mooi seizoen van maken”, zegt Advocaat. „Daar zal ik alles aan doen, maar daarna is het mooi geweest. Ik weet dat ik dat eerder heb gezegd, maar deze keer mogen jullie me er aan houden: de komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer. Na een lange en prachtige loopbaan is Feyenoord een schitterende club om straks bij af te sluiten.”

Advocaat traint Feyenoord sinds november vorig jaar. Hij nam toen het roer over van Jaap Stam, onder wiens leiding de club een dramatische seizoensstart had beleefd. Feyenoord stond ten tijde van Stams ontslag slechts twaalfde in de Eredivisie. Met Advocaat als trainer ging het veel beter: op het moment dat de competitie vanwege het coronavirus werd afgebroken, bezette de ploeg de derde plek. Na de winterstop scoorde Feyenoord de meeste punten van alle clubs. In april verlengde hij zijn contract met een jaar.

Als Advocaat na dit seizoen inderdaad niet meer terugkeert langs de lijn, sluit hij een imposante voetballoopbaan af. Van 1966 tot en met 1984 speelde de Hagenees bij onder meer ADO Den Haag, Roda JC en Sparta. Nu is hij al meer dan 35 jaar actief als trainer. Advocaat was drie keer bondscoach van Nederland en leidde ook de nationale elftallen van een paar andere landen. In Nederland coachte hij onder meer AZ, Feyenoord en PSV, in het buitenland Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg. Bij die laatste club behaalde hij zijn grootste succes als trainer: de winst van de UEFA Cup in 2008.