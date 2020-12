De maatschappij is een monster

Een oude wetmatigheid in de filmwereld luidt dat de eerste vertoning bepalend is voor het lot van een film. Op het filmfestival van Cannes kan dat zeker het geval zijn. Films die in Cannes met gejoel en boegeroep zijn ontvangen gaan meestal een zwaar leven tegemoet. Van de recensies valt na zulk gejoel niet veel goeds te verwachten, want de boeroepers zijn de journalisten.

Mademoiselle van de Britse regisseur Tony Richardson trof dat droeve lot in 1966. Met de inmiddels klassieke films A Taste of Honey (1961) en The Loneliness of the Long Distance Runner (1962) had hij naam gemaakt. Maar Richardson wilde niet blijven steken in sociaal-realisme. Mademoiselle, naar een scenario van Jean Genet, was zijn poging om een meer uitdagende kunstfilm te maken; gedraaid op het Franse platteland en met een hoofdrol voor Jeanne Moreau, het gezicht van de nouvelle vague. Dat kwam Richardson op veel verwijten te staan in de categorie: schoenmaker, blijf bij je leest.

Maar zie – er gloort toch nog hoop. De film heeft inmiddels beroemde fans, zoals zangeres Patti Smith. In Frankrijk verscheen onlangs een boek over Mademoiselle van Carole Wrona. Het British Film Institute (BFI) bracht bovendien een fraai verzorgde nieuwe editie (op blu-ray en dvd) uit met enthousiast commentaar van filmwetenschapper Adrian Martin. De film krijgt zo langzaam de status van een ten onrechte vergeten klassieker.

Het statische camerawerk in zwart-wit van David Watkin is toch wel erg fraai. Misschien is het voor kijkers nu ook gemakkelijker te zien hoe bijzonder Jeanne Moreau was. In de tijd zelf trad vermoedelijk een zekere gewenning op, omdat Moreau in zoveel films speelde; vergelijkbaar met al die Franse films van dit moment met Juliette Binoche of Isabelle Huppert. Dat zijn actrices die we haast niet meer kunnen zien.

Mademoiselle is bovenal van belang als het enige daadwerkelijk verfilmde scenario voor een speelfilm van Jean Genet. Als regisseur maakte Genet één korte film, maar dat is wel een klassieker: het homo-erotische Un chant d’amour (1950). Behalve Mademoiselle bleven al zijn andere scenario’s op de plank liggen en Mademoiselle is ook nog flink bewerkt door Richardson. De naamloze ‘juffrouw’ uit de titel is een onderwijzeres, die met onverholen lust kijkt naar de vaak halfnaakte, viriele Italiaanse gastarbeider Manou (Ettore Mani). Ondertussen gaat de juffrouw in het dorp tekeer als pyromaan. Maar buitenstaander Manou krijgt de schuld van de brandstichtingen.

Menig filmmaker en schrijver is tegenwoordig bevreesd om de maatschappelijke consensus te verstoren, want dan wordt Twitter boos. Genet vormde de absolute tegenpool van die houding. Hij wilde de samenleving juist zo hard mogelijk in het gezicht slaan. De maatschappelijke moraal moest volgens Genet compleet worden omgekeerd: hij verkoos het kwaad boven het goede. Moreau is in de film een symbool van een repressieve, wrede en gewelddadige sociale orde; Manou staat voor de versmelting van seks, vrijheid en natuur. Drie keer raden wie er aan het slot van de film nog overeind staat.

Peter de Bruijn is filmrecensent.