De eerste vrouwelijke judovoorzitter moet orde scheppen in de chaos

Een novum bij de Nederlandse judobond (JBN), waar maandagavond Tessa Brouwer uit Breda als eerste vrouwelijke voorzitter het vertrouwen van de bondsraad kreeg. Haar achtergrond ligt in aikido, naast judo en jiujitsu een van de drie disciplines binnen de bond. Aikido is een krijgskunst gericht op de-escalatie. Die eigenschap kan Brouwer goed gebruiken om na een ernstige bestuurscrisis de rust te doen weerkeren.

Aan de verkiezing van Brouwer (1973), in haar dagelijkse leven rechter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, ging een onstuimige periode met het nodige geruzie vooraf. Een splijtzwam was het voornemen van het vorige bestuur om de regionale trainingscentra (RTC’s) als opstapniveau voor het nationaal trainingscentrum op Papendal op te heffen en de opleidingen weer bij de clubs onder te brengen. Dat leidde binnen verschillende districten tot vertrouwensbreuken, de situatie was chaotisch.

De interne verdeeldheid leidde onder anderen tot het vertrek van voorzitter Felix Thieme en Tanja de Leeuw, portefeuillehouder topsport. Nadat de omstreden oud-voorzitter Frans Hoogendijk en voormalig bondscoach Cor van der Geest in september een vergeefse poging hadden gedaan die posities in te nemen, konden zich nieuwe kandidaten melden. Daaruit koos de selectiecommissie Brouwer als voorzitter en Hendrik Koppe als bestuurslid topsport. Koppe keert daarmee terug op de post die hij twee jaar eerder bekleedde.

Frauduleus declareren

Hoogendijk, die van 1988 tot 1996 voorzitter was maar moest aftreden wegens verdenking van frauduleus declareren en bezoeken aan seksclubs op kosten van de bond, wilde met steun van Van der Geest de topsportgedachte veiligstellen. Zij voorspellen afnemende successen als het beleid niet wordt gewijzigd. De teleurstellende resultaten bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 – met één bronzen medaille voor Anicka van Emden – zijn daar in hun ogen een voorbode van.

De gevoeligheid van het conflict wordt onderstreept doordat elf (oud-)bondraadsleden, onder wie Hoogendijk, intussen de judobond hebben aangeklaagd wegens vermeend ontrechtmatig handelen. Hun klacht is dat er besluiten zijn genomen terwijl bestuurleden van drie districten onrechtmatig zouden zijn weggestuurd en hun stemrecht werd afgenomen.

Brouwer zal als voorzitter van de JBN haar verbindende eigenschappen hard nodig hebben om de verdeeldheid te kanaliseren. En daar is zij zich terdege van bewust. Een groot voordeel is haar onbelaste verleden. Brouwer komt niet uit de verdeelde bloedgroep judo. In haar sectie aikido wordt gesport volgens de filosofie van ‘de harmonieuze geest’.

Vechtsporters

Het mijnenveld waarin Brouwer is gestapt, maakt dat ze haar woorden uiterst zorgvuldig kiest. Ze krijgt veel breuken te lijmen en wil hoe dan ook op voorhand escalatie voorkomen. Het gerommel binnen de bond schrijft Brouwer deels toe aan het karakter van vechtsporters, maar vooral de daarmee gepaarde gaande bezieling van de vele vrijwilligers. Zij ziet het als haar belangrijkste taak de kampen bijeen te brengen om in gezamenlijkheid aan de toekomst te kunnen werken.

Een voorzitter staat in de opvatting van Brouwer niet boven de partijen, maar coördineert en verbindt. Zij wil beginnen met een luisterend oor te hebben voor alle stromingen en van daaruit te zoeken naar het gezamenlijk belang. „Het is belangrijk te onderkennen dat mensen vanuit hun passie voor hun overtuiging uitkomen. Ik ga niet zeggen dat alles fout was en het nu wel goed zal komen. Integendeel, ik streef naar een toekomst op basis van wederzijds respect, met een goed evenwicht tussen top- en breedtesport”, zegt Brouwer, die zich onthoudt van een standpunt over de toekomst van de regionale trainingscentra. „Dat is op dit moment te vroeg.”

Resteert de vraag waarom Brouwer bondsvoorzitter wilde worden. Ze houdt het simpel. „Omdat iemand zijn of haar vinger moet opsteken als er functies vrijkomen”, zegt ze. „Ik heb me al jaren ingezet als vrijwilliger. Ik vind het nu tijd worden voor een vervolgstap. En met mijn achtergrond denk ik een bijdrage aan de toekomst van de judobond te kunnen leveren.”