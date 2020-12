De coronawet is van kracht, dit verandert er vandaag

Vanaf vandaag is de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 - beter bekend als de coronawet - van kracht. Hiermee worden de al langer geldende coronamaatregelen vastgelegd of veranderd. Een overzicht van de wijzigingen:

De mondkapjesplicht

Het dragen van een mondkapje wordt verplicht in alle publieke ruimtes. De regel geldt voor mensen die dertien jaar of ouder zijn en is van kracht op plekken als winkels, musea, restaurants en theaters. Mensen die sporten, acteren, repeteren of optreden hoeven geen kapje op. Ook gebarentolken hoeven het niet te gebruiken.

Ook op middelbare scholen, in het mbo en het hoger onderwijs wordt het dragen van een mondkapje verplicht; zij het alleen buiten de les. Als leerlingen op hun vaste zit- of staanplaats zijn, mag het af. Voor het basis- en speciaal (basis)onderwijs geldt de verplichting niet. Ook gelden er uitzonderingen voor bijvoorbeeld gym- en zangles.

Mensen met een contactberoep - zoals kappers en fysiotherapeuten, en hun klanten moeten eveneens mondkapjes gaan dragen. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer wordt daarnaast uitgebreid naar de stations en bus- en tramhaltes. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven zich nergens aan de plicht te houden. Wel moeten zij kunnen aantonen waarom zij het kapje niet dragen.

Samen zingen

Het verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband dat de afgelopen maanden van kracht was, wordt vanaf dinsdag een dringend advies. Hiertoe is besloten omdat de nieuwe wet geen juridische grondslag heeft voor een dergelijk verbod. Benadrukt wordt dat virusdeeltjes bij zingen en schreeuwen makkelijk overgedragen worden, ook als mensen voldoende afstand houden. Kinderen tot dertien jaar mogen wel samen zingen en schreeuwen.

Huishouden wordt zelfde adres

Het veel gebruikte begrip ‘huishouden’ verdwijnt uit het coronawoordenboek. Vanaf dinsdag zullen de autoriteiten kijken of mensen op hetzelfde adres wonen en een voordeur delen. Als dat zo is, hoeven zij onderling geen afstand te houden. Deze wijziging moet handhaving door de politie, boa’s en andere handhavers makkelijker maken.

Besluitvorming verandert

Als het kabinet voortaan nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wil nemen, moeten deze worden opgeschreven in een zogenoemde ministeriële regeling. Deze regeling moet vervolgens goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Daardoor zal het voortaan minimaal een week duren voor eventuele nieuwe regels van kracht worden.

Hiertoe is besloten om het parlement meer inspraak te geven bij de besluitvorming. Wel is een uitzondering in de wet ingebouwd voor het geval dat de volksgezondheid acuut gevaar loopt. Dan kan het kabinet kiezen voor een spoedprocedure, waarbij de ministeriële regeling zonder tussenkomst van de beide Kamers in werking treedt. Mocht de Tweede Kamer vervolgens toch bezwaren hebben, vervallen de regels in de regeling weer.

