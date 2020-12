De coronacijfers dalen niet snel, toch zijn er lichtpuntjes

Echt hard dalen doen de coronacijfers nog niet, maar er zijn deze week wel lichtpuntjes te zien. Al is het de vraag of het genoeg is voor het kabinet om versoepelingen rond de feestdagen aan te kondigen: nog altijd worden dagelijks zo’n vijfduizend positieve tests aan het RIVM gerapporteerd, veel meer dan de twaalfhonderd waar het kabinet op mikt. Volgende week hakt het kabinet een knoop door over eventuele versoepelingen.

Een tegenvaller voor het kabinet is bovendien dat het reproductiegetal R boven de 1 blijft. Op 13 november, de laatst betrouwbare schatting, lag de R op 1,04. Dat was midden in de periode waarin bioscopen, theaters en musea gesloten waren. Die gelegenheden gingen juist voor twee weken dicht, omdat het kabinet hoopte het aantal besmettingen sneller te laten dalen.

De coronacijfers blijven daardoor hoog. Maar er zijn wel voorzichtige positieve trends te zien. Vier lichtpuntjes op een rij.

1. Het aantal besmettingen daalt

De cijfers waren de afgelopen weken grillig: gemiddeld werden zo’n vijfduizend positieve tests per dag gemeld, met soms uitschieters tot boven de zesduizend. Deze week waren die hoge pieken er niet. Er kwamen bijna vierendertigduizend positieve tests binnen, zo’n 8 procent minder dan vorige week.

En dat terwijl er méér werd getest. Uit gedragsonderzoek van het RIVM bleek afgelopen week al dat mensen met klachten eerder naar de teststraat gaan. Begin oktober liet ongeveer 42 procent zich testen, half november bijna 58 procent.

Van het aantal afgenomen tests was afgelopen week nog maar 11 procent positief. Dat is fors hoger dan de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 5 procent, maar het is ook bijna 20 procent geweest.

2. Daling onder alle leeftijdsgroepen

De meeste zorgen zijn er over de middelbare scholieren. Kinderen tussen de 13 en 17 jaar worden relatief gezien het vaakst positief getest: ongeveer 340 op 100.000 leeftijdsgenoten. Maar dat is wel minder dan vorige week, toen was dat ongeveer 370 keer.

Het aantal positieve tests daalde afgelopen week onder alle leeftijdsgroepen, aldus het RIVM. Uit bron- en contactonderzoek blijkt wel dat scholen en kinderdagverblijven iets vaker een bron van besmetting waren. In 9 procent van de achterhaalde besmettingen (ongeveer de helft van het aantal besmettingen) was een school of kinderdagverblijf de bron, ten opzichte van 8 procent vorige week. Maar de meeste mensen worden thuis besmet (51 procent), bij bezoek aan familie of vrienden (19 procent) of op het werk (14 procent).

3. Druk op ziekenhuizen neemt af

Afgelopen week werden 1.007 mensen op de verpleegafdeling opgenomen. Een forse daling ten opzichte van een week ervoor, toen ging het om 1291. Ook het aantal IC-opnames daalde, hetzij minder hard: dat waren er afgelopen week 183, vorige week 193. De ziekenhuisopnames blijven dus dalen, ondanks dat de afgelopen twee weken de daling van het aantal positieve tests afvlakte.

Het aantal ziekenhuisopnames is vergelijkbaar met de situatie in de eerste helft van oktober, meldt het RIVM. Dat was het moment waarop het kabinet voor het eerst in de tweede golf strengere maatregelen afkondigde.

Dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, heeft overigens ook te maken met het hoge aantal besmettingen in jongere leeftijdsgroepen. Die belanden minder vaak in het ziekenhuis.

4. Mensen houden zich beter aan de regels

Drukke plekken vermijden, afstand houden, minder mensen op visite krijgen: mensen houden zich gemiddeld wat beter aan de regels dan begin oktober. Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt bijvoorbeeld dat bijna 68 procent van de mensen drukke plekken heeft vermeden, ten opzichte van 58 procent begin oktober.

Volgens het RIVM heeft dat te maken met de strengere regels. Sinds oktober heeft het kabinet onder meer de horeca gesloten en is een mondkapjesplicht ingevoerd. Mensen geven aan dat die strengere regels een reden zijn zich beter aan de basisregels te houden.