De Belgen staat een ‘vreselijke’ Kerst te wachten

Prettige feestdagen? De Vlaamse minister-president Jan Jambon is er duidelijk over: „De kerstdagen zullen vreselijk zijn”, liet hij afgelopen week weten.

Vrijdag presenteerden de Belgen de plannen voor Kerst en Oud en Nieuw. Het eindejaar wordt uitzonderlijk sober, blijkt daaruit. Dinsdag mochten winkels en musea heropenen, maar daar blijft het bij. Theaters, concertzalen en horeca blijven zeker tot half januari dicht.

Voor de feestdagen worden nauwelijks uitzonderingen gemaakt. Die moeten met het gezin gevierd worden, en als alleenstaande met maximaal twee anderen. Geen kerstetentjes met familie plus opa en oma, geen vuurwerk om middernacht, en geen feestje met een groepje vrienden.

Kerst mag „niet het begin worden van een nieuw rampjaar”, aldus Belgisch premier Alexander De Croo. De Belgen mogen „de vooruitgang van de afgelopen vier weken niet in vier dagen tijd verspelen. [...] Dan overlijden er mensen die niet hadden moeten overlijden.”

Dat is buitengewoon streng. Duitsers mogen straks met tien personen thuis zijn. In Frankrijk mogen de feesten met de familie worden gevierd, de avondklok wordt daar tijdelijk opgeheven. Britten hanteren een tijdelijke ‘kerstbubbel’ van drie huishoudens waarmee zelfs geknuffeld mag worden. Nederland hakt volgende week de knoop pas door.

Opmerkelijk is dat er, zeker in vergelijking tot eerdere coronabesluiten, relatief weinig kritiek is op de eindejaarsmaatregelen. Ten tijde van de vorige regering, de demissionaire minderheidsregering van Sophie Wilmès, kwam die kritiek er steevast wel.

De regels bevatten regelmatig hiaten en veranderden vaak. De ‘bubbeldoctrine’ (het aantal mensen dat je mocht zien op minder dan anderhalve meter) gold nu eens voor het hele gezin, dan weer voor individuen en wisselde om de zoveel weken tussen vier en vijftien personen. Een ‘kakafonie van regels’, oordeelden experts, die mede zou hebben geleid tot coronamoeheid en het dramatisch oplopen van de cijfers aan het eind van de zomer.

Overvolle IC’s

De daaropvolgende nijpende situatie in de ziekenhuizen lijkt een rol te hebben gespeeld in het achterblijven van kritiek nu. Toen een nieuwe ‘lockdown light’ ruim een maand geleden inging, stond het land er slecht voor. De besmettingen waren hoger dan ooit, de ziekenhuisopnames waren naar recordhoogtes gestegen en de intensive cares raakten op sommige plaatsen overvol. België deed het even het slechtst van heel Europa.

Na een maand lockdown gaat het een stuk beter. Gekeken naar de besmettingen staat België nu op de 22ste plek van Europa. De ziekenhuisopnames zijn bijna gehalveerd en het aantal mensen op de IC ligt onder de duizend. De motivatie van Belgen om zich aan strenge regels te houden, ook tijdens Kerst, is volgens een recent onderzoek toegenomen.

Ook de aanpak van de regering-De Croo, die sinds 1 oktober het land leidt, wekt vertrouwen. De premier begon zijn regeerperiode weliswaar door te beloven dat een nieuwe lockdown er niet zou komen, maar sinds hij niet meer anders kon, kiest de regering voor een duidelijke lijn.

Knuffelcontact

De minister van Volksgezondheid schuift dagelijks aan in actualiteitenprogramma’s om beslissingen toe te lichten. De gehate bubbel is het ‘knuffelcontact’ geworden: één persoon voor elke Belg – buiten het eigen gezin – om mee te knuffelen. Een campagne moedigt Belgen aan – verwijzend naar de zeldzame momenten dat alle Belgen één zijn: als de Rode Duivels een wedstrijd spelen – zich als één ploeg van elf miljoen te gedragen.

Coronaregels in België

De verwachtingen van burgers zijn consequent getemperd. In de zomer werd te snel versoepeld, nu „gaan we ons maanden aan een stuk aan de maatregelen moeten houden”, waarschuwde De Croo begin november al.

De Belgen worden nu met extreem gedetailleerde regels de eindejaarsperiode in gestuurd. Enigszins complex zijn ze wel, maar er is in elk geval weinig onduidelijkheid. Per gezin mag slechts één knuffelcontact in huis komen. Wie alleen woont, mag bij hoge uitzondering tijdens een van de kerstdagen twee personen thuis ontvangen, maar knuffelen mag maar met een van de twee.

In de tuin mag een samenkomst van vier personen, maar enkel als je daarvoor niet eerst een huis door moet lopen. Overal geldt een avondklok, dus buiten komen om 12 uur op oudjaarsavond is niet mogelijk.

Nieuwe lockdown

Mogelijke nieuwe versoepelingen worden op zijn vroegst half januari verwacht. Daarvoor moeten eerst de dagelijkse besmettingen drie weken lang onder de 800 zitten en de ziekenhuisopnames een week onder de 75. Nu liggen die aantallen nog op respectievelijk 2.300 en 120. Zo resulteert het rampzalige einde van de zomer nu in een van de langzaamste en voorzichtigste exitstrategieën van Europa.

En gaat het fout, dan wordt direct een nieuwe lockdown afgekondigd. De Croo’s eerdere pogingen om een lockdown te vermijden, zijn nu volledig gericht op het vermijden van een derde golf.