Na anderhalve maand wachten kan ik eindelijk weer naar het Nationaal Archief om onderzoek te doen; ik heb een dag toegewezen gekregen. Alle coronamaatregelen zijn hier van toepassing, de dienstverlening is daardoor beperkt, iets wat hier bijna tegennatuurlijk is. Een van de gevolgen is dat er per dag ook minder medewerkers nodig zijn. Wanneer ik aan een van hen vraag hoe het hem nu onder deze beperkende omstandigheden vergaat, antwoordt hij: „Het is toch wel vreemd dat je op een gegeven moment naar je collega’s begint te verlangen.”

