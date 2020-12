CNN: China verzweeg ernst van corona-epidemie

China deed er in het begin van de corona-epidemie in Wuhan gemiddeld 23 dagen over om een besmetting vast te stellen. Dat is een van de bevindingen uit gelekte documenten waar CNN naar eigen zeggen de hand op heeft gelegd. De Amerikaanse nieuwszender heeft ze door diverse experts op echtheid laten controleren, China heeft nog niet gereageerd.

Het zou gaan om 117 pagina’s aan documenten met informatie afkomstig van gezondheidsinstanties in de provincie Hubei. Wuhan is de hoofdstad van die provincie, en in Wuhan werden eind 2019 de eerste gevallen geconstateerd van de nieuwe ziekte die nu Covid-19 heet.

Chinese overheden zouden in het begin van de crisis met te optimistische cijfers naar buiten zijn gekomen, terwijl ze wel op de hoogte waren of konden zijn van de slechtere cijfers die gezondheidsautoriteiten intern doorgaven. Zo sprak de overheid van Hubei op 17 februari in het openbaar van 93 doden, terwijl intern al 196 doden waren gemeld.

Vlak voor corona was er in de Chinese provincie Hubei een ernstige griepepidemie

Volgens het rapport verliep het vaststellen van de ziekte aanvankelijk zeer moeizaam: tot 10 januari kregen veel mensen die in feite positief waren, toch een negatieve testuitslag. Er werd gewerkt met een genetische test voor het vaststellen van de longziekte SARS, die in 2002 in China was uitgebroken. Patiënten werden daarom voor de zekerheid meerdere keren getest. Omdat personeel over onvoldoende beschermende middelen beschikte, werden de monsters bovendien inactief gemaakt voordat ze werden getest.

In de openbare cijfers ontbraken aanvankelijk gevallen van mensen die niet positief getest waren, maar bij wie artsen wel klinisch hadden vastgesteld dat ze de verschijnselen van de ziekte hadden. Zo spraken gezondheidsautoriteiten van Hubei op 10 februari van ruim 3.900 nieuwe gevallen, terwijl het volgens de doumenten gaat om bijna 6.000 gevallen.

Lees ook: Marion Koopmans gaat oorsprong pandemie onderzoeken voor WHO

Misschien wel het meest opvallend in het rapport is de melding van een tot nu toe onbekende ernstige uitbraak van griep begin december in Hubei. Die was wel twintig keer heviger dan de uitbraak het jaar ervoor. De documenten leggen geen link tussen de uitbraak en corona, maar een hevige griepepidemie terwijl op 1 december het eerste officiële geval van corona werd vastgesteld, roept vragen op. Kunnen er tussen die eerste griepgevallen een aantal vroege, niet herkende gevallen van Covid-19 hebben gezeten? En: wat betekende het voor de belasting van de gezondheidszorg dat er al zoveel grieppatiënten in ziekenhuizen lagen? De uitbraak van griep was overigens niet het hevigst in Wuhan zelf, maar in de omliggende steden Yichang en Xianning. Yichang ligt op zo’n 300 kilometer van Wuhan. Ook blijkt dat het systeem dat ervoor moest zorgen dat nieuwe epidemische ziekten vroegtijdig werden opgemerkt en bestreden, slecht functioneerde. Er was te weinig geld, het was te bureaucratisch en het personeel was slecht gemotiveerd.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven