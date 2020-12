China vermoeilijkt export en drijft spanningen met VS op

In China gelden vanaf dinsdag nieuwe wetten, waarmee de export van producten met militaire en civiele doeleinden vermoeilijkt moet worden. Dat meldt de BBC. Met de strengere regels wil China voorkomen dat militaire technologie-producten naar Amerika geëxporteerd worden; de wetten moeten „de nationale veiligheid beschermen”. Met de wetgeving sorteert China voor op een nieuw hoofdstuk in de handelsoorlog met Amerika, dat eerder Chinese diensten en producten uit China weerde.

Chinese exporteurs van technologie-producten voor militaire doeleinden hebben voortaan een vergunning nodig voor de export naar het buitenland. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete die kan oplopen tot meer dan vijf ton.

Met de nieuwe wetten hoopt China een nieuwe slag te slaan in de woedende handelsoorlog met de Verenigde Staten. Dat land verbood eerder de sociale media-app TikTok dat in Chinese handen is. Ook telecomnetwerk Huawei is niet welkom in de VS. President Donald Trump wil Chinese bedrijven weghouden uit de VS, omdat ze gegevens zouden delen met de Chinese regering.

Alex Capri, hoogleraar aan de Universiteit van Singapore, zegt tegen BBC dat de Chinese reactie „een escalatie van de technische oorlog kan betekenen”. Volgens Capri zal de toekomstige Amerikaanse president Joe Biden geen einde maken aan de huidige spanningen met China. Hij zegt dat de VS en China inmiddels zo ver zijn verwikkeld in de handelsoorlog dat Biden de huidige Amerikaanse strategie zal voortzetten.

