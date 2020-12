CBS: meer dan miljoen Nederlanders leefden in 2019 in armoede

Het aantal Nederlanders dat moet leven van een laag inkomen is in 2019 slechts minimaal afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, ondanks de economische groei. Vorig jaar maakte 6,2 procent van de Nederlanders deel uit van een huishouden dat leeft onder de zogenoemde ‘lage-inkomensgrens’, tegenover 6,3 procent in 2018. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het risico op armoede schommelt al vier achtereenvolgende jaren rond hetzelfde percentage.

Laag inkomen In 2019 lag de grens voor een alleenstaande op netto 1090 euro per maand. Voor een stel met twee kinderen hanteert het CBS een grens van 2.080 euro netto per maand.

Nederland telt zo’n 17,4 miljoen inwoners. Vorig jaar maakten iets meer dan een miljoen personen deel uit van een huishouden dat moest rondkomen van een bedrag onder de lage inkomensgrens. Grofweg 40 procent van hen (391.000) moet het bovendien al meer dan vier jaar doen met een bedrag onder die grens. Dat aantal is sinds 2017 onveranderd. Dat is opvallend, aangezien de Nederlandse economie de afgelopen zes jaar juist groeide.

Van alle werkenden lopen werknemers in vaste dienst volgens het CBS het minste risico op armoede. Van de 6,5 miljoen werknemers in loondienst maakte vorig jaar ‘slechts’ 1,5 procent deel uit van een huishouden onder de lage-inkomensgrens. Het armoederisico voor zelfstandigen over 2019 is onbekend. Wel neemt het aantal zelfstandigen met een laag inkomen sinds 2013 elk jaar verder af. In 2018 ging het om 6,9 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en 3,7 procent van de zelfstandigen met personeel (zpm’ers)

Het CBS keek ook naar het aantal kinderen dat vorig jaar in armoede leefde. In 2019 maakten 251.000 minderjarigen (7,8 procent) deel uit van een gezin dat moest rondkomen van een bedrag onder de lage-inkomensgrens. Dat zijn zevenduizend kinderen minder dan in 2018. Ook het aantal kinderen dat langdurig in armoede leeft, nam iets af. In 2019 maakten 99.000 kinderen deel uit van een gezin dat al vier jaar moest leven van een laag inkomen, drieduizend minderjarigen minder dan het jaar daarvoor.

