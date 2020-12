Broeierig duel tussen matriarchen

Uiteindelijk blijkt Let Him Go best zinderend, al is het wel wat lang sudderen voor we zover zijn in deze droeve western die zich onheilspellend traag richting grote klaboem beweegt.

Dat het bloedig afloopt is wel helder als Margaret (Diane Lane) en haar echtgenoot, de gepensioneerde sheriff George (Kevin Costner), begin jaren 60 van hun ranch in Montana vertrekken om kleinzoon Jimmy en schoondochter Lorna op te zoeken. Inwonende zoon James kwam in het begin van de film al om, weduwe Lorna hertrouwde drie jaar na dato met de ongure Donnie Weboy, die zijn nieuwe gezin op stel en sprong meesleepte naar zijn clan in de heuvels van Noord-Dakota.

Oma Margarets motieven zijn niet geheel zuiver: in de eerste minuut viel ze al kribbig uit naar Lorna omdat het badwater van baby Jimmy te heet is; ze meent meer recht op haar kleinzoon te hebben dan haar schoondochter. De stoïcijnse opa George schrikt als zij onderweg zijn oude pistool blijkt te hebben ingepakt: hij kent z’n Tsjechov. Ter plekke ontlokt de naam Weboy stille huivering en stug zwijgen; als de venijnige moederbij Blanche Weboy (Lesley Manville) opa en oma voor een diner met karbonades en dreigende inteeltzonen uitnodigt, wordt het buitengewoon ongezellig.

Let Him Go is een melodramatische western-thriller die zijn eigen pulppsychologie bloedserieus neemt: een duel van matriarchen. Vóór de onvermijdelijke catharsis zien we veel majesteitelijke badlands en gelooide koppen, maar de reis blijft onderhoudend door de vermoeide gravitas van Costner en Lane, en de white trash-rancune van Manville en haar zonen staan borg voor een broeiende finale.

Western Let Him Go Regie: Thomas Bezucha. Met: Diane Lane, Lesley Manville, Kevin Costner. In: 29 bioscopen ●●●●●

