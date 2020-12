Auto rijdt in op voetgangers in Trier, zeker twee doden en vijftien gewonden

Een bestuurder van een auto is dinsdagmiddag ingereden op een groep voetgangers in de West-Duitse stad Trier. Daarbij zijn zeker twee mensen omgekomen, meldt de lokale politie. Daarnaast zijn vijftien mensen ernstig gewond geraakt, zegt burgemeester Wolfram Leibe tegen lokale omroep SWR, meldt persbureau AP.

De chauffeur van de auto is door de politie aangehouden na het incident. Ook is het voertuig in beslag genomen. Het is op dit moment nog onduidelijk of er sprake is geweest van een ongeluk of opzet. „Zorg voor de gewonden heeft absolute prioriteit”, schrijft de politie op Twitter. Om 15.15 uur volgt een persverklaring met meer informatie.

De politie heeft ondertussen met klem opgeroepen om geen speculatieve berichten te verspreiden over de toedracht van het incident. Ook worden ooggetuigen verzocht om geen foto’s of video’s rond te sturen internet, maar deze wel te delen naar de politie.

Trier ligt in het westen van Duitsland, nabij de grens met Luxemburg. De politie adviseert om het voetgangersgebied te vermijden om hulpverleners en agenten hun werk te kunnen laten doen.

Dit bericht wordt aangevuld.