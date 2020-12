AMG was een winnaar tussen de kleinere bedrijven in Amsterdam. Shell & AMG Recycling, het samenwerkingsverband van olie- en gasconcern Shell en metalenspecialist AMG, heeft een contract getekend met het staatsolieconcern Saudi Aramco voor haalbaarheidsonderzoek naar een grote katalysatorenfabriek in Saoedi-Arabië. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 december 2020