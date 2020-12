Aangifte tegen De Mol om ‘valse aangifte’

De aangifte die John en Johnny de Mol vorige week deden vanwege afdreiging door de juridisch adviseurs van de ex-verloofde van zoon Johnny, is beantwoord met een aangifte maandag bij het OM in Amsterdam wegens het doen van valse aangifte. Dat maakten de juridisch adviseurs, Karim Aachboun en compagnon Ad Aerts, bekend.

Afdreiging is een vorm van afpersing zonder geweldsdreiging. Eerder wilden de twee niet inhoudelijk reageren op de kwestie die verband houdt met de recent verschenen biografie over de mediafamilie De Mol. Daarin citeert auteur Mark Koster een opname waarin Johnny zegt dat hij „heel hardhandig” is geweest tegen zijn ex-verloofde, Shima Kaes. Koster en Aachboun zeggen dat zij niets met het boek te maken heeft.

Miljardair De Mol, Johnny en zijn moeder Willeke Alberti werden in september volgens de familie per deurwaardersbrief onder druk gezet om over een schikking te praten. In de brief stelden Aachboun en Aerts dat te willen doen „alvorens het boek te koop is”. De Mols advocaat Plasman noemde dit in De Telegraaf een „ranzige poging” om „geld af te troggelen” en deed aangifte. Omdat volgens Plasman onduidelijk is of Kaes dit wilde, volgde tegen haar geen aangifte.

Aachboun wil nu niet zeggen of hij in opdracht van Kaes handelde bij het versturen van de brief. Wel daagt hij De Mol uit die te openbaren. Daarin zou niets staan over geld in ruil voor bewijsmateriaal over Johnny’s handelen. Plasman hield het maandag bij „geen commentaar”.

Vrijdag kondigde Aachboun aan juridische stappen namens Kaes te zullen nemen tegen Johnny de Mol, onbekend is op welke grond.

