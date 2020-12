Adviescollege echoot Kamer: stel invoering duurder energielabel uit

Invoering van het nieuwe energielabel voor huizen moet worden uitgesteld totdat de meerwaarde daarvan is aangetoond. Dat staat in een aanbeveling van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aan het kabinet op basis van onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Daarnaast heeft het college kritiek op de in 2015 verscherpte norm voor energiezuinig bouwen, de Energie Prestatie Coëfficiënt. Volgens de ATR is die onvoldoende rendabel en te kostbaar.

Het kabinet heeft besloten om vanaf 1 januari het huidige vereenvoudigd energielabel voor particuliere wooneigenaren te vervangen door het zogenoemde expertlabel, waarbij een deskundige moet langskomen voor een inspectie. Volgens de ATR is deze tien- tot twintigmaal duurder dan het bestaande energielabel, dat digitaal kan worden aangevraagd voor minder dan 10 euro. Dit kost particuliere en commerciële huizeneigenaren volgens de berekeningen van de ATR zo’n 33 miljoen euro per jaar, terwijl de waarde ervan voor de klimaatdoelstellingen nog niet is aangetoond. „Hoewel het expertlabel mogelijk tot meer energiebesparing kan leiden, staan de baten niet in verhouding tot de hogere kosten”, schrijft het Adviescollege, dat aanbeveelt om de invoering ervan te heroverwegen.

De Tweede Kamer nam eind september een VVD-motie aan waarin minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) werd opgeroepen om de invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen. Ollongren liet op 12 oktober in een Kamerbrief weten dat dit in strijd zou zijn met Europese regels, omdat de invoering van het nieuwe label samenhangt met de nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland, de zogeheten BENG-eisen, die vanaf 1 januari gelden. Ollongren zegt de kosten voor het expertlabel „waar mogelijk te drukken”, maar vindt hogere kosten „acceptabel” omdat eigenaren betrouwbare en nauwkeurige informatie moeten krijgen over het energieverbruik van gebouwen.

VEH: vraag snel label aan

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is geen voorstander van het nieuwe energielabel. De VEH adviseert huiseigenaren om in ieder geval voor het einde van 2020 het huidige energielabel aan te vragen. Deze is tien jaar lang geldig, ook als volgend jaar het nieuwe energielabel wordt ingevoerd. Een energielabel is nodig om nieuwe eigenaren te informeren over het energieverbruik. Koophuizen met een duurzaam energielabel worden op de huizenmarkt doorgaans voor meer geld verkocht. De Federatie van energie consultants (Fedec), de branchevertegenwoordiging van de energieprestatieadviseurs, staat wel achter de invoering van het nieuwe expertlabel.

Wat de nieuwe nieuwbouweisen vanaf 2015 betreft: het Adviescollege noemt die te streng. De Energie Prestatie Coëfficiënt kost een half miljard euro per jaar extra. „Deze extra kosten hebben slechts in beperkte mate geleid tot reductie van CO 2 -uitstoot”, schrijft het ATR, die de aanscherping „niet proportioneel” acht. Volgens het Adviescollege kunnen de klimaatdoelstellingen beter worden bereikt met maatregelen voor bestaande gebouwen in plaats van voor nieuwbouw.