Ook ‘manusje’ Klaassen kan niet voorkomen dat Ajax weer eens een Europees uitduel verliest

Hij keerde even terug in de stad waar zijn eerdere verblijf door Engelse media een „nachtmerrie” werd genoemd. Weggehoond werd Davy Klaassen bij Everton in het seizoen 2017-2018, met name door zijn toenmalige coach Sam Allardyce. Die stelde Klaassen niet op, omdat hij anders bang was dat ze zouden verliezen, zei hij eens.

Bij Everton zullen ze dinsdag daarom misschien met enige verbazing hebben gekeken naar de basisopstelling van Ajax, in het Champions League-duel tegen stadsrivaal Liverpool. Hij, Davy Klaassen, als manusje van alles op het middenveld, op het hoogste Europese podium.

Tegen een door blessures uitgekleed Liverpool speelt Klaassen onopvallend goed, hoewel een foute pass van hem bijna het openingsdoelpunt inleidt – Curtis Jones schiet op de paal. Waarna Klaassen zelf even later Ajax op voorsprong kan zetten met een kopbal, maar hij komt net tekort. En na rust kopt hij in kansrijke positie naast.

Een zeldzame inschattingsfout van André Onana leidt de 1-0 nederlaag in: de doelman laat een bal lopen, waarop Jones binnentikt. Kort voor tijd mist invaller Klaas-Jan Huntelaar nog een grote kans op de gelijkmaker, waardoor Ajax de eerste uitnederlaag noteert in de Champions League na zestien duels buitenshuis op rij ongeslagen te zijn geweest.

Het komt nu aan op het laatste groepsduel tegen Atalanta Bergamo, volgende week woensdag in Amsterdam: Ajax moet winnen om zich te plaatsen voor de achtste finales.

Xavi en Kroos

Johan Cruijff spiegelde Klaassen in zijn column in 2014, twee jaar voor zijn overlijden, aan Xavi en Toni Kroos. Alle drie zijn positioneel sterk, hebben een perfecte balaanname én zijn tweebenig – vond hij. Klaassen zou later erkennen dat die vergelijking „onmogelijk” was.

Klaassen leek klaar voor de buitenlandse (sub)top, nadat hij als aanvoerder Ajax in 2017 naar de Europa League-finale had geleid. Uitgeleerd bij Ajax en te goed voor de Eredivisie. Toenmalig Everton-coach Ronald Koeman haalde hem voor 27 miljoen euro naar Engeland. De juiste club, op het goede moment – dachten velen.

Hij kwam in de Premier League tot slechts 249 minuten. „Hij had moeite met de agressiviteit en het tempo”, zei Koeman later als bondscoach, na zijn ontslag bij Everton. „Hij kwam veel in de duels en die win je niet in Engeland. Je krijgt geen tijd op het middenveld. Het viel mij wel tegen met Davy.”

De stap naar de veeleisende Premier League was te groot, zei Koeman. Klaassen raakte op een zijspoor onder Koemans opvolger Allardyce, die hem fysiek tekort vond komen. Al prees hij Klaassen voor diens professionele houding. „Hij is geen jongen die je problemen geeft, zoals andere spelers wanneer ze niet spelen.”

Klaassen was zichzelf als voetballer een beetje kwijtgeraakt bij Everton, zei hij later in het AD. Soms kwam het voor dat hij bij een training niet nodig was voor een partijspel elf tegen elf. „Dan zei Allardyce: je mag ook wel naar huis gaan. Natuurlijk doet dat pijn. Maar ik ging nooit, dat was mijn eer te na.”

Hij moest weg, en ging weg: naar Werder Bremen, in de zomer van 2018 voor 13,5 miljoen euro. Langzaam werkt hij zich daar weer op en vindt zichzelf opnieuw uit als voetballer. Hij krijgt een meer controlerende rol, op ‘zes’, waar hij bij Ajax centraal aanvallende middenvelder was. En: hij wordt gehard in een Europese topcompetitie.

Met Werder weet hij afgelopen zomer via de play-offs te ontsnappen aan degradatie, als in het najaar Marc Overmars belt. De directeur voetbalzaken van Ajax ziet in Klaassen de ontbrekende schakel op het middenveld. Iemand die de verbinding vindt tussen de linies én er tegelijkertijd tussendoor beweegt.

Ajax begint te draaien met hem

Begin oktober komt de transfer rond in de uren na de 1-0 nederlaag bij FC Groningen, waar Ajax slap en onsamenhangend speelt. Vanaf het moment dat Klaassen binnen is, begint Ajax pas goed te draaien. „Ik heb niet het gevoel of ik veel aanpassingen nodig heb gehad”, zei hij zelf.

„Die stel ik als eerste op”, zei coach Erik ten Hag vorige week over Klaassen. „Als hij kan rennen, speelt hij.” Hij vormt het cement van de ploeg, loopt veel ‘vuile meters’ en laat anderen beter renderen. Bovendien creëert hij met zijn diepgang veel gevaar, hij maakte al vijf goals in zes Eredivisieduels. En een jong talent als Ryan Gravenberch neemt hij onder zijn hoede – ze praten veel met elkaar.

Klaassen zei deze week dat deze Ajax-selectie beter is dan toen hij in 2017 vertrok. Het is nu aan hem en Ajax om dat te verzilveren. Te beginnen volgende week, als Klaassen voor het eerst kan overwinteren in de Champions League.