Zo’n moment waarop er van alles mis kan gaan in de Golf

Ik ga nog even door op mijn column van vorige week, over president Trumps tactiek van de verschroeide aarde om het geplande nieuwe begin van zijn opvolger Biden onmogelijk te maken. Ik noemde daarin onder andere ‘de muur van sancties’ die rond Iran wordt opgeworpen, boven op de bestaande die de Iraanse economie al proberen te wurgen. Om Biden te verhinderen terug te keren in het nucleaire akkoord met Iran waaruit Trump in 2018 is gestapt.

De moord op de Iraanse atoomwetenschapper Mohsen Fakhrizadeh, vrijdag, hoort daar ook bij. Ja, ik hoor u wel, Israël, niet Amerika, krijgt de schuld; niet alleen bij monde van Iraanse woordvoerders, maar ook, speculatief, van internationale analisten. Dit is namelijk wat Israël doet, en dat is níet speculatief, lees maar Rise and Kill First, van Ronen Bergman, bijna een liquidatie per bladzij. De moorden tussen 2010 en 2012 op vier Iraanse atoomgeleerden werden ook aan Israël toegeschreven.

Heel suggestief is premier Netanyahu’s uitspraak diezelfde vrijdag over „een lijst van dingen die ik deze week heb gedaan”, dat wil zeggen: „een gedeeltelijke lijst want ik kan u niet alles vertellen”. Netanyahu ziet Irans nucleaire programma – hoewel dat onder strikte internationale controle staat – als existentieel gevaar voor Israël – hoewel dat zelf kernwapens bezit. Waarom breng ik Fakhrizadehs liquidatie toch met Trumps verschroeide aarde in verband? Omdat Amerika en Israël de dikst mogelijke vrienden zijn. Concreet wegens de ontmoeting tussen Netanyahu, de Saoedische kroonprins én Trumps minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in het Saoedische megaproject Neom, 22 november. Die bijeenkomst werd wel in verband gebracht met normalisering van de Israëlisch-Saoedische relaties, en het was ook bepaald spectaculair, een Israëlische premier in Saoedi-Arabië. Maar normalisering zit er niet in zolang de oude koning Salman leeft, die, heel ouderwets, in ruil een Palestijnse staat wil. Veel logischer is dat Iran hoofdonderwerp van gesprek was. Pompeo is ook een echte anti-Iran-havik, die absoluut niets wil weten van een Amerikaanse terugkeer in het nucleaire akkoord.

Ik lees wel dat de moord op Fakhrizadeh niet alleen is bedoeld om het Iraanse nucleaire programma te dwarsbomen. Maar ook om een dusdanig harde Iraanse reactie uit te lokken dat een nog hardere Amerikaanse of Amerikaans-Israëlische aanval op zijn plaats wordt geacht. Denk even terug aan het bericht in The New York Times dat Trump zijn topadviseurs had gevraagd of het niet mogelijk was om de belangrijkste Iraanse nucleaire installatie aan te vallen. Die adviseurs vonden zo’n aanval géén goed idee, omdat die vrij gemakkelijk tot een veel groter conflict kan escaleren.

Ook Amerika’s bondgenoten in Irans regio willen geen groter conflict. Zij weten dat zij direct in de vuurlinie liggen; overbuurman Iran kan er makkelijk veel schade aanrichten. Israël zou er ook niet schadevrij uitkomen. Iran zelf is evenmin uit op oorlog. De wraak komt op „het juiste moment”, zei president Rohani, en dat is zeker niet nu.

Maar dit is zeker weer zo’n gevaarlijk moment waarop van alles mis kan gaan. Er zijn wapens genoeg. Amerikaanse B-52 bommenwerpers zijn naar het Midden-Oosten verplaatst. Het vliegdekschip Nimitz is weer op weg terug naar de Perzische Golf om verloren gevechtskracht door het vertrek van Amerikaanse troepen uit Irak te compenseren. Amerikaanse F16’s zijn uit Duitsland in de Emiraten aangekomen.

Nog zeven weken tot 20 januari.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2020