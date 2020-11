Wat je ziet als je bij Fox News naar rechts zapt

Met geheimzinnige vrachtwagens aangevoerde stembiljetten. Doden die hebben gestemd. Stembiljetten verstopt onder rotsen. Stembiljetten gevonden in een rivier. Mensen die drie, vier stembiljetten kregen toegestuurd. Duizenden na de verkiezingen toegevoegde stemmen voor Biden. Omgekochte verkiezingsambtenaren. Fabrikanten van stemcomputers gefinancierde door buitenlandse, misschien wel communistische investeerders.

Het is niet gek dat ruim de helft van de Republikeinen denkt dat de Amerikaanse verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. De nieuwskanalen, sociale media en politieke commentatoren die zij volgen, schotelden hen de afgelopen weken onafgebroken „onthullingen’ voor over „onregelmatigheden” tijdens de verkiezingen.

Voor de goede orde: er bestaat geen overtuigend bewijs voor deze claims. Ze zijn afkomstig het juridische team van Donald Trump, dat zijn nederlaag aanvecht. Trumps advocaten baseren de beweringen op getuigenverklaringen die tot nu toe allemaal door rechters zijn verworpen, bijvoorbeeld omdat er geen onderliggend bewijs voor werd aangedragen of de getuigen het telproces verkeerd hadden begrepen. Maar voor de populaire rechts-populistische mediakanalen die Trumps fantasie in stand houden, spelen feiten een ondergeschikte rol.

Wat zien, lezen, luisteren en liken de Amerikanen die de Trump-getrouwe media volgen? Om daarachter te komen dompelde ik me de afgelopen weken onder in een zelfgecreëerde mediabubbel. Ik keek naar Fox News en de opkomende conservatieve tv-zenders Newsmax en OAN. Ik volgde op Facebook, YouTube en het jonge sociale netwerk Parler louter Trump-aanhangers en aan de president loyale kanalen. Ik luisterde naar de populaire podcast van de Republikeinse commentator Dan Bongino en zette de conservatieve Rush Limbaugh aan in de auto.

Ik leerde een wereld kennen waarin wantrouwen en verontwaardiging worden opgediend als entertainment. Hier zijn ‘socialisten’ (lees: Democraten) erop uit jouw vrijheid en de Amerikaanse waarden te vernietigen, hier hoor je keer op keer dat je de ‘mainstream media’ niet kan vertrouwen. Met elke klik en elke nieuwe talkshow die ik keek raakte de waarneembare werkelijkheid verder uit zicht. De opwarming van de aarde? Niets om je zorgen over te maken. Covid-19? Een „onderdrukkingsmechanisme” van links. Werkelijk alles wordt gepolitiseerd. Newsmax, een kabelzender die Fox News naar de kroon steekt, meldde dat The New York Times de eerste Thanksgiving-maaltijd tussen Indianen en kolonisten „een mythe” had genoemd. Dat ís ook een mythe, maar de boodschap die Newsmax kijkers meegaf was dat geen rechtgeaarde patriot hoort te twijfelen aan de historische accuraatheid van een Amerikaanse feestdag.

‘Pad naar de overwinning’

„Meneer de president, u heeft vaak gezegd dat de verkiezingen zijn gemanipuleerd en dat er enorm veel fraude is gepleegd. En de feiten staan aan uw kant.” Het is zondagmiddag en ik hoor hoe Maria Bartiromo, presentator van het ochtendprogramma Sunday Morning Futures op Fox News, het eerste interview met Donald Trump sinds verkiezingsdag begint. Ze vraagt naar Trumps „pad naar de overwinning”. Het gehele interview staat Bartiromo – een journalist die ooit door topmannen werd gevreesd vanwege haar scherpe vragen - Trump toe de ene na de andere leugen te verkondigen. De dode kiezers die toch hebben gestemd, de stemcomputers die zouden zijn gemanipuleerd – Trump loopt onweersproken de verdachtmakingen af waarmee de Fox-kijker al wekenlang wordt gebombardeerd. En het bewijs? De „honderden” gezworen getuigenverklaringen die zijn team de afgelopen weken verzamelde.

Anders dan op de nog fanatiekere zender OAN en Newsmax, sijpelt op Fox News nog de realiteit door. Diezelfde middag maakt presentator Eric Shawn gehakt van het interview met de president op zijn eigen zender. Trumps claims zijn „simpelweg ongefundeerde onjuistheden die niet worden ondersteund door enige feiten”. Maar de kijker blijft met duizend vragen achter. Waarom laat de tv-zender Trump dan veertig minuten lang onwaarheden verkondigen? Zijn Shawns weerleggingen ‘ook maar een mening’?

Alleen Facebooks waarschuwingen onder onjuiste berichten herinneren aan een andere, op feiten gebaseerde werkelijkheid

Zo begint Trumps strategie, en de hulp die hij krijgt van media als Fox News, erg veel te lijken op een klassieke Russische propagandatechniek: met een hoos aan complottheorieën en halve waarheden zoveel verwarring zaaien dat uiteindelijk de waarheid niet meer valt te achterhalen.

Trumps advocaten Rudy Giuliani en Sidney Powell, die later uit het advocatenteam wordt gezet, zaten de afgelopen weken in zo’n beetje elke Trumpgezind nieuwsprogramma. Daar deden zij een complot uit de doeken waarbij Watergate verbleekt. De software in de stemcomputers van de bedrijven Dominion en Smartmatic zou zijn ontworpen om Biden de overwinning te bezorgen. Dit alles zou zijn georkestreerd door de Democraten, corrupte verkiezingsambtenaren en communistische geldschieters uit Venezuela, Cuba en „vermoedelijk” China.

Feitenvrij Trumpland

„Ik zal je vertellen wie nauwe banden heeft met de topman van Smartmatic”, zegt Giuliani als hij te gast is in de podcast van Dan Bongino, voormalig geheim agent en gesjeesd politicus die zichzelf opnieuw uitvond als één van Amerika’s populairste conservatieve podcastmakers.

„Wie?”

„Hij is de grootste donor van de democratische partij...”

„Nee… niet Soros? Maak je een grap?”

„Ja!”

„Oh my gosh. Ik heb in mijn boek een hoofdstuk gewijd aan Soros.”

„En één van de belangrijke spelers bij Dominion is een grote Antifa-supporter.”

Soros. Antifa. Communisten. Het zijn de vijanden die de inwoners van Trumpland al jaren angst inboezemen. Een angst die ze wordt aangepraat door commentatoren als Bongino, die regelmatig de weeklijsten van de best beluisterde nieuwspodcast in Amerika aanvoert. In de op feiten gebaseerde media worden de idiote claims van Giuliani niet serieus genomen, maar feitenvrij Trumpland ontvangt ze met open armen.

En wie waagt kritiek te uiten? Fox-ster Tucker Carlson klonk voorzichtig, toen hij in zijn prime-time show over een onsamenhangende persconferentie van Giuliani zei: „Ik zeg niet dat het niet is gebeurd, maar de advocaten moeten nu wel met bewijzen komen.” Verrader. Globalist. Sellout. Carlson werd gekielhaald op sociale media. Een paar dagen later maakt de presentator een terugtrekkende beweging door in zijn show te zeggen dat „geen eerlijk persoon zal beweren dat deze verkiezingen eerlijk zijn verlopen”. Donald Trump retweet de uitzending: Carlson is weer terug in de gratie.

Het past in een mediaklimaat waarin journalistieke principes ondergeschikt worden gemaakt aan ideologie. Objectiviteit, wederhoor, feitelijkheid. Ze gaan regelmatig bij Fox News en eigenlijk steevast bij Newsmax en OAN overboord als er kijkcijfers kunnen worden opgekrikt en er een punt kan worden gescoord tegen de Democraten.

Dezelfde tribale cultuur leeft onder mijn nieuwe Facebook‘vrienden’, die ik heb verzameld door vriendschapsverzoeken te sturen naar mensen die instemmend hebben gereageerd op conservatieve Amerikaanse mediapersoonlijkheden. Onder een bericht over een oproep voor nationale eenheid van Joe Biden staan teksten als: „Eenheid gaat niet gebeuren. Dat zegt hij, maar hij bedoelt: volg gewoon wat links wil. Dat is geen ‘eenheid’, dat is dictatuur.”

Zo bouw ik mijn echokamer. Alleen Facebooks waarschuwingen onder een aantal onjuiste berichten over corona en de verkiezingen herinneren aan een andere, op feiten gebaseerde werkelijkheid. Ook op YouTube ontbreekt al snel elk politiek tegengeluid, nadat ik met een nieuw account, een niet eerder gebruikte computer en een vpn-verbinding een aantal rechts-politieke kanalen ben gaan volgen. Dat was te verwachten: de grote sociale netwerken zijn zo ontworpen dat je content krijgt voorgeschoteld van mensen die je volgt en wat zij leuk vinden. De aanbevelingsalgoritmen weerspiegelen én versterken zo het al aanwezige tribalisme.

Alsof je bij het verzet hoort

Op sociaal netwerk Parler is het helemaal onmogelijk om met Democraten in contact te komen. Ze zitten er gewoon niet, of houden zich goed schuil. Nadat Twitter en Facebook steeds meer accounts van extreemrechtse complotdenkers hebben gesloten en waarschuwingslabels bij berichten met onjuistheden zijn gaan plaatsen, riepen prominente rechts-conservatieve gebruikers op om naar het in 2018 opgerichte sociale netwerk over te stappen. Parler presenteert zichzelf als ‘platform voor vrije meningsuiting’. Het was na de overwinning van Biden de meest gedownloade app in Amerika. De site blijkt traag en het rode design komt goedkoop over, alsof je de site van een tandarts bezoekt. Maar in die krakkemikkigheid zit ook de aantrekking: alsof je bij het verzet hoort.

Die aantrekkingskracht vind je ook bij kabelkanaal Newsmax. Ook daar vindt een rechts-populistische migratie plaats: van kijkers die Fox News inruilen voor Newsmax. Sinds Fox als eerste tv-zender de staat Arizona aan Biden toewees, ligt de zender onder vuur. Dat sommige Fox-presentatoren Trumps ongefundeerde claims over verkiezingsfraude bekritiseren, maakte het er voor de fervente Trumpfan niet beter op. Newsmax geeft waar die doorgewinterde fan om vraagt: ongefilterde lof voor Trump. Er gaat vaak wat mis: de verbinding wordt verbroken, er valt geluid weg of er rinkelt een telefoon in de studio. Alles straalt de charme uit van een grassroots-beweging.

Newsmax overtreft Fox nog niet, toch wist de zender in de week na de verkiezingen het aantal kijkers bijna te vertienvoudigen naar 568.000 in de avonduren. (Fox haalde in dezelfde periode 3,6 miljoen kijkers.) De populariteit geeft te denken over Bidens toekomst. Zolang er een publiek is voor feitenvrije Trump-journalistiek, zullen mediamakers dat blijven aanbieden en zal een aanzienlijk volksdeel hartstochtelijk geloven dat de gekozen president de verkiezingen heeft gestolen.