Vijftig jaar na de eerste e-mail neemt Griekse overheid afscheid van de fax

Vijftig jaar nadat de eerste e-mail ter wereld werd verstuurd, luidt ook de Griekse overheid definitief het digitale tijdperk in. Als een van de laatste in Europa gaat de Griekse overheid voortaan al haar onderlinge communicatie, van, naar en tussen overheidsinstellingen, provincies en gemeenten, digitaal doen. De fax, van oudsher het zoemende hart van de Griekse overheid, zal daarmee definitief tot het verleden gaan behoren. Het beleid gaat vanaf januari officieel in, kondigde het ministerie voor Digitaal Beleid vorige week aan.

De stap is een enorme omschakeling voor de notoir inefficiënte Griekse overheid, en wordt bovendien als gevolg van de coronacrisis maanden eerder doorgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was. De lockdown in maart noopte de Griekse overheid tot versnelde digitalisering. Veel gemeenten bereiden zich de afgelopen maanden al voor, ze kochten bijvoorbeeld scanners en maakten e-mailadressen aan. Veel andere overheidinstellingen bleven echter werken met de oude vertrouwde fax.

‘Estland als kompas’

Griekse burgers konden al zakendoen met de staat via de nieuwe website gov.gr, zodat ze niet meer uren fysiek in de rij hoeven te staan voor documenten. Meer dan vijfhonderd diensten zijn reeds beschikbaar op de website, zoals het verkrijgen van medische recepten en het aanvragen van bouwvergunningen. De lancering van deze overheidswebsite was onderdeel van de coronamaatregelen in maart: zodat mensen niet naar buiten hoefden en toch de overheid konden bereiken.

De digitalisering van de Griekse overheid is een Herculestaak waar minister van Digitaal Beleid Kyriakos Pierrakakis (36) onvermoeibaar aan werkt sinds zijn aantreden in 2019. De jonge minister lijkt geknipt voor zijn functie: hij is opgeleid aan Harvard en het Massachusetts Institute for Technology en specialiseerde zich daar in het gebruik van moderne technologie door de overheid.

Het nieuwe Griekse beleid is geïnspireerd door EU-landen die online toonaangevend zijn, volgens Pierrakakis. „Ons kompas is Estland, waar je alles behalve drie dingen online kunt doen: trouwen, scheiden en een huis kopen”, zei Pierrakakis. „We hopen dat we hetzelfde niveau kunnen bereiken door de komende maanden meer diensten toe te voegen en te integreren.”