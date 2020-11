Verkeersleider wordt ziek - 1,5 uur geen treinverkeer

Het treinverkeer in Nederland heeft maandagochtend op verschillende trajecten niet kunnen rijden, omdat een verkeersleider van ProRail ziek naar huis was gegaan en er niet tijdig een vervanger klaarstond. Op de trajecten tussen Utrecht-Arnhem, Driebergen-Ede en Nijkerk-Wageningen reden anderhalf uur geen treinen. In totaal bleven veertig treinen stilstaan. Volgens ProRail komt het vaker voor dat treinverkeer stilvalt bij absentie van personeel; de spoorbeheerder zegt „honderden” nieuwe mensen nodig te hebben.

Een verkeersleider die het treinverkeer vanuit Utrecht aanstuurt, werd maandagochtend ziek tijdens de dienst. Tussen 9.00 uur 10.15 uur was er niet direct een vervanger ter plekke. Pas nadat die arriveerde, kon het treinverkeer om 10.30 uur worden hervat. ProRail probeert het personeelstekort te lenigen met een wervingscampagne. De spoorbeheerder mikt op werknemers van wie de banen door de coronapandemie op de tocht staan.

Op twaalf plekken in Nederland werken nu 680 verkeersleiders voor ProRail. Volgens een woordvoerder zijn dat er „lang niet” genoeg. „De laatste jaren rijden meer treinen, gaan veel van onze mensen met pensioen en kampen we vaker met ziekteverzuim”, zegt hij. „Daardoor hebben we soms niet genoeg vervangers. Het coronavirus heeft dat versterkt: werknemers blijven vaker thuis bij klachten. Als iemand ter plekke ziek wordt, kunnen we dat niet altijd direct opvangen en ligt het treinverkeer kort stil.”

Stalen zenuwen

Kandidaten die verkeersleider willen worden, moeten eerst een interne opleiding van negen maanden doorlopen. De selectieprocedure is streng. Daarnaast rondt niet iedereen de opleiding af. „De voorbereiding is pittig. Dat is nodig, want het is een uitdagende en veeleisende baan met veel verantwoordelijkheid”, verduidelijkt de woordvoerder. „Je hebt stalen zenuwen nodig en moet te allen tijde het overzicht blijven bewaren.”

Lees ook: de abrupte sluiting van Eindhoven Airport tijdens het hoogseizoen was het gevolg van één ziekmelding. Luchtverkeersleiders zijn schaars in Nederland. Het werk is voor sommigen te veeleisend.